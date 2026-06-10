Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 11 παιδιά, σκοτώθηκαν από αεροπορικούς βομβαρδισμούς που αποδίδονται στην πολεμική αεροπορία του Πακιστάν σε περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, σύμφωνα με τις αρχές και την de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Η Καμπούλ κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ για νέα παραβίαση του αφγανικού εναέριου χώρου, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις των δύο γειτονικών κρατών.

Ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι οι βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πάκτικα.

Crime

Last night, the Pakistani military once again violated Afghanistan's airspace and bombed civilian homes in the provinces of Kunar, Khost, and Paktika.

As a result of these attacks, 11 children, one woman, and one elderly man were killed, while 14 other women

2/1 June 10, 2026

«Χθες βράδυ, ο πακιστανικός στρατός για ακόμη μια φορά παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν και βομβάρδισε σπίτια πολιτών στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πάκτικα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 11 παιδιά, μία γυναίκα και ένας ηλικιωμένος, ενώ άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Όπως διευκρίνισε, οι τραυματίες είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά.

🚨 🇦🇫 – 𝗡𝗥𝗙 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗦 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡𝗦𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗜𝗕𝗔𝗡



NRF has targeted a military outpost of the Taliban in the Qala-e-Bakhtiyar region of Kabul, eliminating 5 Taliban terrorists and injuring 12 others (10 June 2026) pic.twitter.com/BsywSrY4Nj — NRF Forum (@NRFForum) June 10, 2026

Πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές

Αξιωματούχος στην επαρχία Χοστ, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι ένας από τους βομβαρδισμούς έπληξε κατοικία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι.

Παράλληλα, κάτοικος της επαρχίας Πάκτικα ανέφερε ότι δεύτερο αεροπορικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο τριών ακόμη ανθρώπων.

Οι πληροφορίες από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα θύματα ήταν άμαχοι που βρίσκονταν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Νέα ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται συχνά για ζητήματα ασφάλειας κατά μήκος των κοινών συνόρων τους.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει επανειλημμένα καταγγείλει πακιστανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός αφγανικού εδάφους, ενώ το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί ένοπλες οργανώσεις που δρουν από το Αφγανιστάν για επιθέσεις εναντίον πακιστανικών στόχων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τις πακιστανικές αρχές σχετικά με τους βομβαρδισμούς που καταγγέλλει η Καμπούλ.

protothema.gr