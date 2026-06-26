Ένα βίντεο που σοκάρει έδωσε στη δημοσιότητα η οικογένεια 25χρονου πατέρα που έχασε τη ζωή του από μια γροθιά στους δρόμους του Γουέστ Γιορκσάιρ στη Βρετανία.

Ο 28χρονος Ντίλαν Μαξγουελ σκότωσε με μια γροθιά τον 25χρονο πατέρα Λουκ Τόμπσον, σε ένα επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Νοεμβρίου 2023, στο Πόντεφρακτ του Γουέστ Γιορκσάιρ. Το θύμα υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με κάταγμα κρανίου και αιμορραγία στον εγκέφαλο, και κατέληξε στο νοσοκομείο δέκα ημέρες αργότερα.

Η οικογένεια του 25χρονου αποφάσισε πρόσφατα να δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο της επίθεσης, θέλοντας να προειδοποιήσει το κοινό για το πόσο γρήγορα μια στιγμή βίας μπορεί να αποβεί μοιραία.

🚨 Moment pub bouncer kills 25-year-old father with one punch in random street attack… then casually walks off and leaves him to die.



Grieving family release the raw footage to warn everyone.



Watch the lad stumbling back, hands up, clearly no threat… and this so-called… pic.twitter.com/bLpIcHAU0X — The Patriots Voice 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇬🇧 (@Proudofthisland) June 25, 2026

Στο οπτικό υλικό, ο Τόμπσον εμφανίζεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Μαξγουελ σε δρόμο της περιοχής, όταν ο δεύτερος του επιτίθεται ξαφνικά και τον γρονθοκοπεί. Λίγο αργότερα, το θύμα προσπαθεί να σταθεί ξανά όρθιο, όμως ο καβγάς κλιμακώνεται και ο Μαξγουελ τον καταδιώκει στον δρόμο, προτού του καταφέρει δεύτερο, μοιραίο χτύπημα.

Η επίθεση αποδείχθηκε καθοριστική: ο 25χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, όπου στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή του, αν και δεν συνέβαλε στον θάνατό του, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που εξετάστηκε στο Δικαστήριο του Λιντς, ο Μαξγουελ – ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης σε κλαμπ και πουλούσε και ναρκωτικά – είχε προηγουμένως πάρει ταξί και ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει στην οδό Front Street, προκειμένου να μιλήσει με γυναίκα που είχε γνωρίσει νωρίτερα στο νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν. Εκεί, όταν ο Τόμπσον πλησίασε το σημείο, σημειώθηκε η άγρια επίθεση.

Ο οδηγός του ταξί κατέθεσε ότι είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση και ότι το θύμα φέρεται να απείλησε τον κατηγορούμενο πριν ξεσπάσει η επίθεση.

Μετά το χτύπημα, ο Μαξγουελ εγκατέλειψε το θύμα στη μέση του δρόμου, όπου παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Αργότερα διέφυγε με ταξί, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, πριν συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη τον Μάιο του 2025.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 13 χρόνια και 10 μήνες φυλάκισης για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών. Ο δικαστής Ρόμπιν Μαρς χαρακτήρισε την απόφασή του να εγκαταλείψει το θύμα αβοήθητο «ένδειξη της σκληρότητας της επίθεσης».

Η οικογένεια του Λουκ Τόμπσον, ο οποίος επρόκειτο να γίνει πατέρας για τρίτη φορά – το παιδί γεννήθηκε στις αρχές του 2024 – περιγράφει μια ζωή που «σταμάτησε βίαια» και έναν πόνο που, όπως λένε, δεν θα φύγει ποτέ.

Η μητέρα του, Μισέλ, δήλωσε ότι η οικογένεια ζει καθημερινά με την απώλεια, ενώ η αδελφή του, Ντενίζ, τόνισε ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο γίνεται ως προειδοποίηση: πως «μια μόνο γροθιά μπορεί να σκοτώσει».

Η αστυνομία του West Yorkshire ανέφερε ότι ο Μαξγουελ βρισκόταν ήδη υπό έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, με κατασχέσεις κοκαΐνης, κάνναβης, χρημάτων, κινητών τηλεφώνων, αλλά και όπλων όπως μαχαίρια και σιδερογροθιά στο παρελθόν.

Μετά την καταδίκη, η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία στις εξόδους της νυχτερινής διασκέδασης, υπογραμμίζοντας πως «καμία διαφωνία δεν αξίζει μια ζωή».

protothema.gr