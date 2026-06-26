Θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετικό για τον ανθρώπινο οργανισμό και χρησιμοποιείται ευρέως σε σαλάτες, σάντουιτς και γεύματα υγιεινής διατροφής.

Η μηδική (alfalfa sprouts), και συγκεκριμένα βλαστοί του φυτού αυτού που διοχετεύτηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως έχει διαπιστωθεί, αποτελούν την αιτία για τα περισσότερα από 100 περιστατικά σαλμονέλας σε δέκα χώρες και είναι υπεύθυνοι για δύο θανάτους μέχρι αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με κοινή αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), τα φύτρα μηδικής αποτελούν την πιθανότερη πηγή ενός εκτεταμένου ξεσπάσματος λοιμώξεων από το στέλεχος Salmonella Bovismorbificans ST377.

Τα φύτρα μηδικής είναι οι νεαροί βλαστοί που προκύπτουν από τη βλάστηση των σπόρων της μηδικής και καταναλώνονται συνήθως ωμοί.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα λόγω της υψηλής διατροφικής τους αξίας, ωστόσο ακριβώς επειδή δεν υποβάλλονται σε καμία θερμική επεξεργασία, μπορεί να μετατραπούν σε φορείς παθογόνων μικροοργανισμών όταν οι σπόροι έχουν μολυνθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους δύο αρμόδιους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 109 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι χώρες που επηρεάστηκαν είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιδημία έπληξε κυρίως ενήλικες, με την πλειονότητα των περιστατικών να αφορά γυναίκες. Συνολικά, 18 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ στη Φινλανδία αναφέρθηκαν δύο θάνατοι, εκ των οποίων ο ένας έχει επιβεβαιωθεί ότι σχετίζεται με το ξέσπασμα της επιδημίας.

Πώς εντοπίστηκε η πηγή της μόλυνσης

Οι επιδημιολογικές έρευνες και οι εργαστηριακές αναλύσεις οδήγησαν τους επιστήμονες στα φύτρα μηδικής. Το ίδιο στέλεχος της σαλμονέλας εντοπίστηκε σε δείγματα νερού που χρησιμοποιούνταν κατά την παραγωγή φύτρων στην Ολλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν επιδημιολογικές συνδέσεις με παραγωγό φύτρων στη Φινλανδία.

Η ιχνηλάτηση των περιστατικών κατέδειξε ότι οι σπόροι μηδικής που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των φύτρων είχαν εισαχθεί από την Ινδία μέσω κοινού προμηθευτή και είχαν διανεμηθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενώ σύμφωνα με την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών αρχών, η μόλυνση φαίνεται ότι συνέβη πριν από την εισαγωγή των σπόρων στην Ευρώπη, με το στέλεχος να κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά ήδη από τον Οκτώβριο του 2025.

Χαμηλός αλλά υπαρκτός ο κίνδυνος

Σημαντική μείωση των περιστατικών διαπιστώθηκε όταν οι Αρχές προχώρησαν στην απόσυρση των σπόρων, σε ανακλήσεις προϊόντων, στη διακοπή της παραγωγής σε ορισμένες εγκαταστάσεις και στην καταστροφή ύποπτων προϊόντων.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η εμφάνιση νέων περιστατικών μέχρι να εντοπιστεί και να ελεγχθεί πλήρως η πηγή της μόλυνσης.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένου ότι δεν έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα τον Ιούνιο, το ECDC και η EFSA αξιολογούν τον κίνδυνο για τα άτομα που καταναλώνουν συχνά φύτρα ως χαμηλό έως μέτριο.

Οι ευρωπαϊκές αρχές συνιστούν στους καταναλωτές να ακολουθούν τις βασικές πρακτικές υγιεινής κατά τον χειρισμό φρέσκων τροφίμων και καλούν τους παραγωγούς να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφάλειας, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.