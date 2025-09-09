Έντονες ήταν οι τοποθετήσεις των Κύπριων ευρωβουλευτών κατά τη σημερινή συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη. Γιώργος Γεωργίου, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Γεάδης Γεάδη και Φειδίας Παναγιώτου έστρεψαν τα πυρά τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αδυναμία της να παράσχει έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια στην Κύπρο κατά την φονική πυρκαγιά της Λεμεσού, ενώ ολόκληρο το Ευρωκοινοβούλιο έστειλε μήνυμα προς την ηγεσία της ΕΕ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Στην παρέμβασή του για το θέμα ο Κύπριος ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε πως οι πυρκαγιές που έκαψαν φέτος την Ευρώπη απέδειξαν, για ακόμη μια φορά, πως οι πολιτικές λιτότητας είναι καταστροφικές. Όπως είπε, η Κύπρος κατέχει την αρνητική πρωτιά της δεκαετίας καταγράφοντας την μεγαλύτερη καταστροφή ως ποσοστό του συνολικού εδάφους. Μάλιστα, έκανε λόγο για τεράστιες ευθύνες της κυπριακής κυβέρνησης, οι οποίες παραμένουν «ορφανές αφού ούτε καν παραιτήσεις των αρμόδιων υπουργών δεν είδαμε».

«Ως αριστερά, από το 2016 ζητάμε επίμονα την άμεση δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης αεροπυρόσβεσης, προς όφελος τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και των χωρών της περιοχής. Μας αγνοείτε επιδεικτικά. Ούτε θέλετε ούτε μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής και πολιτικής προστασίας. Γιατί αντί για κοινωνική πολιτική, προβάλλεται η κλιματική κρίση και η πολιτική της ατομικής ευθύνης ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες διαλύονται. Ο μηχανισμός Resc-EU διαιωνίζει τις ελλείψεις των χωρών της ΕΕ, ανακυκλώνοντας τα λειψά μέσα. Δώστε λίγα από τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών για την προστασία των λαών και του περιβάλλοντος», ανέφερε ο ευρωβουλευτής.

Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα σημείωσε πως η Κύπρος για μία ακόμη φορά πληρώνει πολύ ακριβά το τίμημα της κλιματικής αλλαγής, όπως και άλλες χώρες του Νότου οι οποίες πλήττονται από ακραίες θερμοκρασίες. Από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Ιούλιο στην ορεινή Λεμεσό, τόνισε, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, σπίτια, περιουσίες και καλλιέργειες, έγιναν στάχτη. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρεί ότι έπραξε το καθήκον της με μερικά λόγια συμπάθειας. Δεν χρειαζόμαστε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε πράξεις. Έχουμε υποχρέωση να επενδύσουμε στην πρόληψη και την ετοιμότητα, με ενίσχυση του μηχανισμού rescEU. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, περιμένουν έμπρακτη στήριξη. Θα πρέπει να εγκατασταθούν μόνιμα ευρωπαϊκά εναέρια και επίγεια μέσα, σε στρατηγικές τοποθεσίες για άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να είναι αβοήθητο. Αν ξαναζήσουμε ανάλογες στιγμές, χωρίς δυνατότητα και σχέδιο αντίδρασης, η ευθύνη θα βαραίνει εσάς προσωπικά», υπογράμμισε.

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα ανέφερε πως η Κύπρος δικαιούται να υποβάλει αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές σε διάστημα 12 εβδομάδων από την εκδήλωση των πυρκαγιών. «Εμείς ενημερώσαμε επίσημα την Κυβέρνηση γι’ αυτό το θέμα», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Κύπρος θα υποβάλει σχετική αίτηση.

Από την πλευρά του ο Γεάδης Γεάδη έκανε λόγο «μαύρο καλοκαίρι και μεγάλες ελλείψεις στο rescEU». «Από τις 7 Οκτωβρίου 2024 είχα προειδοποιήσει προτείνοντας μια σειρά μέτρων, όπως δημιουργία ισχυρού πανευρωπαϊκού πυροσβεστικού σώματος και μηχανισμούς συνεργασίας των κρατών μελών, αυστηροποίηση ποινών για κακόβουλες πυρκαγιές, αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για πυρόπληκτους και ουσιαστική αξιοποίηση των εθελοντών. Τόσο ως ευρωβουλευτής, όσο και ως άτομο που συμμετείχε εθελοντικά στις κατασβέσεις, οφείλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους αφανείς ήρωες – τους πυροσβέστες, τους νοσοκόμους, τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας και τους εθελοντές – που με αυταπάρνηση τρέχουν στο κάλεσμα της πατρίδας τους. Τέλος, οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον συνάδελφο Νίκολα Προκατσίνι που προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει μέσω της ιταλικής κυβέρνησης, ενώ να ευχαριστήσω και την κυβέρνηση του Ισραήλ που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα, στέλνοντας πυροσβεστικά αεροσκάφη», σημείωσε ο κ. Γεάδης.

Ο Φειδίας Παναγιώτου είπε πως η Κύπρος αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 50 χρόνων και «η ΕΕ δεν έκανε τίποτε για να μας βοηθήσει». «Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι είμαστε πολύ μακριά από την Ηπειρωτική Ευρώπη και η βοήθεια δε φτάνει εγκαίρως. Λάβαμε περισσότερη βοήθεια από τρίτες χώρες – τη Γεωργία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο – αντί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι καλό, ως Κύπριοι νιώθουμε ότι μας έχει εγκαταλείψει η ΕΕ. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις για την πρόληψη μέσα από το Ταμείο Συνοχής και περισσότερη χρηματοδότηση για μέσα πυρόσβεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν δίπλα στην Κύπρο όταν τη χρειαστήκαμε περισσότερο. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ», είπε ο κ. Παναγιώτου.

Σημειώνεται ότι η σημερινή συζήτηση για τις πυρκαγιές ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το 2025 σηματοδοτεί μια χρονιά ρεκόρ από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή στατιστικών το 2006, ενώ μέχρι σήμερα τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης –η Ισπανία, η Κύπρος, η Γερμανία και η Σλοβακία ξεπέρασαν ήδη το ετήσιο ρεκόρ τους σε 20 χρόνια καταγεγραμμένων στοιχείων. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης έγιναν στάχτη, μία έκταση μεγαλύτερη από την Κύπρο και τετραπλάσια από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ανταπόκριση από Στρασβούργο