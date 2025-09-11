Ένταση επικράτησε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την απόφαση της Προέδρου Ρομπέρτα Μέτσολα να απορρίψει την πρόταση για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Η πρόταση είχε κατατεθεί από τον ευρωβουλευτή των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Τσάρλι Βάιμερς, ο οποίος υποστήριξε ότι η κίνηση θα συμβόλιζε την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου. Όπως μετέδωσε το Politico, η πρόταση στόχευε στο να τονιστεί ότι «το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να καταργηθεί».

Η Μέτσολα απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την Πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας. Εκπρόσωπος της Προεδρίας διευκρίνισε ότι τέτοια αιτήματα μπορούν να υποβληθούν μόνο από πολιτικές ομάδες και όχι μεμονωμένους βουλευτές.

Μετά την απόρριψη, ο Βάιμερς πήρε τον λόγο για να εκφράσει τη θέση του και πρότεινε να παραχωρήσει τον υπόλοιπο χρόνο του για μια σιωπηλή αφιέρωση. Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καταρίνα Μπάρλεϊ, διέκοψε την προσπάθεια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από ευρωβουλευτές της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, οι οποίοι χτύπησαν τα έδρανα και φώναξαν συνθήματα.

Η δήλωση της Μπάρλεϊ ότι η απόφαση είχε ήδη ληφθεί από την Πρόεδρο προκάλεσε χειροκροτήματα από κεντροαριστερούς και φιλελεύθερους ευρωβουλευτές. Πολιτικές ομάδες του κέντρου και της αριστεράς απέφυγαν να σχολιάσουν περαιτέρω, τονίζοντας ότι το ζήτημα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Προεδρίας.

Ο Κερκ, 31 ετών, ήταν γνωστός για τη στήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις συντηρητικές του θέσεις. Δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, γεγονός που προκάλεσε σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιπαραθέσεις στην Ευρώπη για την ελευθερία του λόγου και την πολιτική βία.

