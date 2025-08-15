Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική που εφημέρευε εισήχθη την Τετάρτη 14 Αυγούστου ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που υπέβαλαν ο πατέρας και η αδελφή του. Σύμφωνα με τη διαδικασία, η εισαγωγή προηγήθηκε ελέγχου από δύο ψυχιάτρους, οι οποίοι αξιολόγησαν την κατάστασή του. Μέσω του δικηγόρου του, ο καλλιτέχνης υποστηρίζει ότι ο εγκλεισμός του πραγματοποιήθηκε εν αγνοία του, κατηγορώντας τα μέλη της οικογένειάς του ότι «τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η μεταφορά του σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Οι ακριβείς λόγοι της νοσηλείας δεν έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί. Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής θα εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα του 2025.

Η πρώτη αντίδραση του Μαζωνάκη

H πρώτη αντίδραση της πλευράς του Γιώργου Μαζωνάκη για την εισαγωγή του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική ήρθε μέσω του δικηγόρου του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει πως ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του, ενώ κατηγορεί μέλη της οικογένειάς του ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις.

Σημειώνεται πως ο εγκλεισμός του Γιώργου Μαζωνάκη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική έγινε μετά από παραγγελία εισαγγελέα, ενώ προηγήθηκε έλεγχος από δύο ψυχιάτρους, όπως ορίζει η συγκεκριμένη διαδικασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη: «Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε: “Νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί.”

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος,

Γιώργος Β. Μερκουλίδης,

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».

Η απομάκρυνση από την οικογένειά του

Τον Μάιο του 2024, έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εμπλακεί σε μια σκληρή δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω, η οποία ήταν η πιο στενή του συνεργάτιδα και πρόσωπο που εμπιστευόταν απόλυτα τα προηγούμενα χρόνια. Η βαθιά κρίση στις σχέσεις τους, τον απομάκρυνε και από τους γονείς του, καθώς όπως είχε γίνει τότε γνωστό, δεν είχαν πάρει το μέρος του.

Και πριν συμβεί όμως αυτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη απομακρυνθεί από φίλους και γνωστούς, έχοντας περιορίσει πολύ τον κύκλο των ανθρώπων που συναναστρεφόταν. Και ενώ στον χώρο της νύχτας, είχε βγει η φήμη πως ο 53χρονος τραγουδιστής ήταν πλέον ένας «δύσκολος» συνεργάτης, η επιτυχημένη τηλεοπτική του επιστροφή με το The Voice (όπου αναμενόταν να συνεχίσει και στον νέο κύκλο που ξεκινάει γυρίσματα τον Σεπτέμβριο), τον έφεραν πάλι κοντά στο ευρύ κοινό και είχαν κάνει καλό στην ψυχολογία του.

Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης πριν τον στρατό

Το 2021, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει στον Αντώνη Σρόιτερ για όταν είχε παρουσιαστεί φαντάρος και είχε περάσει τις πρώτες ημέρες στο 414 στο ψυχιατρείο της Πεντέλης: «Με παίρνουν φαντάρο. Παρουσιάζομαι… Τις πρώτες εννέα ημέρες τις περνάω στο 414 στο ψυχιατρείο της Πεντέλης, που καταλαβαίνεις ότι όλοι ήταν στο δικό μου δωμάτιο.

Εγώ εκείνη την εποχή τους είχα πει ότι έχω μια μεγάλη αγοραφοβία και αυτό που με τρόμαζε περισσότερο είναι το πώς θα αντιμετώπισα τον εαυτό μου με ξένους ανθρώπους τριγύρω. Αυτό τους εξήγησα εγώ. Εκείνοι με έβαλαν εκεί μήπως και πάρω την αναβολή.

Η ιστορία δεν είχε καλό τέλος, γιατί δεν πήρα την αναβολή και μπήκα στο στρατόπεδο. Μου είπαν ότι είμαι μια χαρά και να μου φύγει η αγοραφοβία. Πέρασα δύσκολα στο στρατό γιατί δεν είχαμε πιρούνια, ήμουν μέσα σε κάγκελα, είχα συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία».

Η διακοπή της συναυλίας

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διακόψει τη συναυλία που έδινε στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» (Δάλι), στη Λευκωσία λόγω επεισοδίου ανάμεσα σε θεατές. Από τη σκηνή, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναζητούσε τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες», όπως τους αποκάλεσε, που είχαν προκαλέσει το επεισόδιο.

Μετά το επεισόδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει πως πέρασε καλά στη συναυλία και πως ζητούμενο για εκείνον είναι να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των παρευρισκομένων σε ένα μαγαζί ή μια διοργάνωση: «Πέρασα πολύ καλά. Έγινε κάτι; Με τι να ξενερώσω; Αυτό ήταν λίγο και έδωσα πολλή σημασία. Πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους, όχι τίποτα άλλο. Μεγάλη η κουβέντα η στενοχώρια. Έχω περάσει τόση στενοχώρια που αυτό ήταν το λιγότερο».

Η διαμάχη με την αδερφή του Βάσω

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2024 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταθέσει δύο αγωγές στην αδερφή του, εξαιτίας της διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε μετά την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών των δύο αγωγών λογοδοσίας έναντι όλων των υπευθύνων για τις οικονομικές διαφορές με την αδερφή του, Βάσω.

«Όλα εδώ πληρώνονται», ανέφερε τότε ο τραγουδιστής στην δήλωσή του και σημείωνε: «η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Η αρχή της διαμάχης

Η διαμάχη ανάμεσα στα αδέρφια διέρρευσε στα media τον Μάιο του 2024 και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη είχε κάνει λόγο για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, η οποία δεν κατονομαζόταν, για «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Ως το 2019-20 η Βάσω Μαζωνάκη λειτουργούσε ως η μάνατζερ και ο άνθρωπος που είχε τον έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του καλλιτέχνη. Πρώτη φορά το 2014-15 ακούστηκαν κάποιες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους, με αιτία και τότε τα οικονομικά του καλλιτέχνη, όμως πολύ σύντομα αυτό ξεπεράστηκε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αδελφή του, η οποία ήταν παρούσα στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο καλλιτέχνης, μέχρι και τη σεζόν του 2019. Από τη στιγμή, όμως, που ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, βάζοντας μια καθημερινή μέρα, την Πέμπτη, στο πρόγραμμά του -κάτι που είχε ποικιλοτρόπως σχολιαστεί τότε- η αδελφή του δεν ξαναφάνηκε και το management του, πέρασε σε άλλα χέρια.

protothema.gr