Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν σε σχέση με τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έβαλε τη φωτιά.

Για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε συλληφθεί ένας 25χρονος, ενώ στην Αρόη προσήχθη άτομο που κινούνταν έχοντας στην κατοχή του τέσσερις αναπτήρες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων και την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων.

Για τη φωτιά στα Συχαινά, ο 19χρονος ομολόγησε και φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ: «Πίναμε μπίρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογράφισαν κάτοικοι και ο 27χρονος ήταν συνοδηγός.

Τα στοιχεία για τις φωτιές

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν στα χέρια τους πλήθος μαρτυριών, φωτογραφιών και βίντεο για τις φωτιές που ξέσπασαν στη Δυτική Ελλάδα και τη Χίο.

Στα Παλιάμπελα και τον Βάτο Βόνιτσας ξέσπασαν τρία μέτωπα πυρκαγιάς στις 3:00, στις 3:30 και στις 4:10 τα ξημερώματα της Τρίτης σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ υπάρχουν στοιχεία και καταθέσεις που οδηγούν την έρευνα σε δύο υπόπτους που αναμένεται να κληθούν με την ολοκλήρωση της έρευνας.

Για τη φωτιά στα Φλάμπουρα Πρέβεζας, υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφίες που οδηγούν σε έναν άνδρα με μπλε μηχανή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Γίνονται έρευνες για την ταυτοποίηση του οδηγού της μηχανής καθώς είχε σταματήσει στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Στον Κοιλιώμενο Ζακύνθου, υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων καθι φωτογραφίες που οδηγούν σε έναν 59χρονο που είχε συλληφθεί πέρυσι για τουλάχιστον δύο ενάρξεις πυρκαγιών στην ίδια περιοχή.

Για την πυρκαγιά που ξέσπασε στον Γυμνότοπο Πρέβεζας υπάρχουν καταθέσεις, φωτογραφίες και βίντεο με πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ να σπινθηρίζει σε δασώδη περιοχή και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά.

Όσο για την πρώτη φωτιά που ξέσπασε στην Αχαΐα, ανάμεσα από Ίσωμα και Βασιλικό, τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν στοιχεία και μαρτυρίες που εξετάζουν για έναρξη της φωτιάς από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μάλιστα, έχουν φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν μέσω ανέμων προκαλώντας σπινθήρες. Ορίστηκαν πραγματογνώμονες για την εξέταση των στοιχείων.

Στη Χίο εξετάζεται η φωτιά να προκλήθηκε από πυλώνες υψηλής τάσης δίπλα σε ανεμογεννήτριες. Εξετάζονται φωτογραφίες και βίντεο.

Ο καθοριστικός ρόλος των κατοίκων – «Ο οδηγός γελούσε»

Τους δύο συλληφθέντες είδε να κινούνται ύποπτα κάτοικος της Βούντενης που τους φωτογράφισε. «Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω, όταν είχαν φύγει από εδώ είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛΑΣ μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε η κάτοικος στον ΣΚΑΙ.

Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς ένα μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα που ήταν ένα μπουκαλάκι μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία». «Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά», είπε η κάτοικος.

Οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν στα Συχαινά επέβαιναν σε δίκυκλο.

Τους δύο νεαρούς φωτογράφισαν κάτοικοι της περιοχής.

Το μπουκάλι που φέρονται να πέταξαν οι δύο νεαροί σε δασική έκταση στα Συχαινά.

«Κάψατε την Πάτρα»

Ο 19χρονος οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια όπου κατά την έξοδό τους τους περίμεναν έξω από το μέγαρο πολίτες με άγριες διαθέσεις.

Αφού τους «στόλισαν» με διάφορα «γαλλικά» και τους φώναξαν «κάψατε την Πάτρα», κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, για να τους απομακρύνουν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο, ζητώντας να επικρατήσει ψυχραιμία.

«Μπράβο, λεβέντη μου»… Χειροκροτήματα από την οικογένεια και τους φίλους του για τον 25χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο Πάτρας

Με χειροκροτήματα έγινε δεκτός μετά την εμφάνισή του στον εισαγγελέα ο 25χρονος από την Πάτρα που κατηγορείται ότι χθες Τετάρτη έβαλε φωτιά σε περιοχή κοντά στο Γηροκομείο στην Πάτρα.

Ο νεαρός πήρε προθεσμία για το Σάββατο.

Δείτε το βίντεο:

Κατά την έξοδό του άρχισαν να τον χειροκροτούν οι γονείς και φίλοι του που ήταν στο σημείο. «Μπράβο, λεβέντη μου», ακούγεται να λέει γυναίκα που παρίστατο στο σημείο.

protothema.gr