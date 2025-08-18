Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα από Κομοτηνή προς Ξάνθη, όπου φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ΙΧ που βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε ουρά περίπου 600 μέτρων, στο ύψος των διοδίων Ιάσμου. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Στα δύο οχήματα επέβαιναν συγγενείς που είχαν ταξιδέψει στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να ξεσπάσει φωτιά στο σημείο και να απανθρακωθούν ο 59χρονος οδηγός του ΙΧ, ο 61χρονος συνοδηγός και η 57χρονη επιβάτης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τέσσερις υπηκόους Αλβανίας με άδεια παραμονής στη χώρα, κάτοικοι Αθηνών. Από το όχημα κατάφερε να βγει μόνη της μία 49χρονη γυναίκα από την Αλβανία, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Στο μπροστά όχημα ήταν συγγενείς τους ημεδαποί, ο 36χρονος οδηγός, η 28χρονη συνοδηγός και δυο αγόρια ηλικίας 4 και 5 ετών που κατοικούν στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συγγενείς είχαν ταξιδέψει στον Έβρο για γάμο και επέστρεφαν όταν έγινε το φρικτό τροχαίο.

Σοβαρά τραυματισμένος φέρεται να είναι ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Βούλγαρος οδηγός χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται και ο συνοδηγός του φορτηγού, κατά τις ίδιες πηγές.

Λίγο μετά τις 16:00, έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, η οποία διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

