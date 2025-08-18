Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στο 537,5ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ημιφορτηγό, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στα διόδια και η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις απανθρακωμένους.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες και 7 οχήματα, καθώς και τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.
