Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στο 537,5ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ημιφορτηγό, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στα διόδια και η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις απανθρακωμένους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες και 7 οχήματα, καθώς και τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

protothema.gr