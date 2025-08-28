Στον εφέτη-ανακριτή παραδόθηκε το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, η ΔΑΕΕ διαπιστώνει ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις από τη σφοδρή σύγκρουση, χωρίς όμως ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από φωτιά. Στο εσωτερικό της καμπίνας δεν εντοπίστηκαν επίσης ενδείξεις πυρκαγιάς, στοιχείο που καταρρίπτει το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια καμπίνα.

Το σενάριο αυτό είχε διατυπωθεί μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το οποίο θεωρούσε πιθανή την ύπαρξη παράνομου φορτίου. Τον Μάρτιο, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, μαζί με πραγματογνώμονες και τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, εξέτασε τα συντρίμμια στον ειδικό χώρο στο Κουλούρι. Έξι μήνες αργότερα, το πόρισμα καταλήγει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη καύσης.

Παράλληλα, ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε καταλήξει σε ανάλογο συμπέρασμα, αποδίδοντας τις αλλοιώσεις αποκλειστικά στη σύγκρουση και όχι σε έκρηξη.

Μετά την παράδοση του πορίσματος, απομένει η ολοκλήρωση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανακριτική διαδικασία. Η εκκρεμότητα σχετικά με τους πρώην γενικούς γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα κριθεί παράλληλα με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα εξετάσει και το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.

