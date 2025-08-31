Τον απόλυτο τρόμο φαίνεται πως βίωνε μια 25χρονη στα χέρια του συντρόφου της στη Ελλάδα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές. Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, η νεαρή γυναίκα επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, ζητώντας βοήθεια και καταγγέλλοντας τον άνδρα με τον οποίο συζούσε.

«Με έχει κλειδώσει μέσα στο σπίτι και έφυγε. Νωρίτερα με χτύπησε και με εξαναγκάζει να εκδίδομαι παρά τη θέλησή μου», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως από τον Δεκέμβριο του 2024 ο 23χρονος σύντροφός της μαζί με ακόμα έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε ιστοσελίδα και να προχωράει σε αναρτήσεις βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Επιπλέον, την ανάγκαζαν να πραγματοποιεί ραντεβού με πελάτες σε όλη την Ελλάδα, να πληρώνεται από αυτούς και να παραδίδει τα χρήματα στους δύο άνδρες.

Η 25χρονη ανέφερε επίσης ότι ακόμα ένα άτομο βιντεοσκοπούσε τις ερωτικές στιγμές που είχε με τον 23χρονο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας έπειτα από σχετικά εντάλματα προχώρησαν στις συλλήψεις του 23χρονου και του 33χρονου. Ο πρώτος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο δεύτερος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

protothema.gr