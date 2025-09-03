Αποκαλυπτικοί διάλογοι που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ φέρνουν στο φως υπόθεση εκβιασμών και ύποπτων συναλλαγών με επίκεντρο δύο αδέλφια στην Κρήτη, τα οποία εμφανίζονται ως εγκέφαλοι κυκλώματος που εκβίαζε ιερωμένους, επιχειρηματίες και πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο άνδρες είχαν στενές σχέσεις με αρχιμανδρίτη, τον οποίο φέρονται να προωθούσαν για τη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας. Ως «αντάλλαγμα» φέρεται να ζητούσαν τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο τον αρχιμανδρίτη, είχε φέρει από την Κύπρο.

Μάλιστα σε έναν διάλογο που είχαν ρωτούν τον αρχιμανδρίτη: «δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα;» και εκείνος εξανίσταται και απαντά «σε παρακαλώ, μην λέτε χαζομάρες, φυσικά και είναι γνήσια, τα έχω φέρει από την Κύπρο».

«Μόνο δολοφονίες δεν μάς έχει διατάξει να κάνουμε»

Ένας αρχιμανδρίτης, ο οποίος υπήρξε αρχικά θύμα των δύο αδελφών που περιγράφονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, στη συνέχεια όμως φαίνεται ότι στρατολογήθηκε από αυτούς, και, εισπράττοντας ένα ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, έγινε «βασιλικότερος του βασιλέως», γιατί ζητούσε από τα δύο αδέλφια να κάνουν εκβιασμούς για λογαριασμό του, τους υποδείκνυε μάλιστα τα θύματα.

Υπάρχει, μάλιστα, αποκαλυπτικός διάλογος μεταξύ των δύο αδελφών που συζητούν για τον αρχιμανδρίτη, και λένε ότι «έχω βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας… τι… μόνο δολοφονίες δεν μάς έχει διατάξει να κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μάς έχει πει ακόμα να κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω σε 12 βίντεο, τον έχω σε χίλιες δυο φωτογραφίες…». Όπως προκύπτει, πρόκειται για «ροζ» βίντεο με στόχο τον εκβιασμό.

Ροζ βίντεο και εκβιασμοί κατά επιχειρηματία

Με τα ροζ βίντεο τα δύο αδέλφια φέρεται να εκβίαζαν και έναν επιχειρηματία της πόλης των Χανίων γνωστό για την αγάπη του για την εκκλησία και τον κλήρο, λέγοντάς του ότι έχουν στην κατοχή τους ένα στικάκι USB με προσωπικές στιγμές του αρχιμανδρίτη, το οποίο σε συνεννόηση με έναν τοπικό δημοσιογράφο θα έδιναν στη δημοσιότητα.

Ακούγεται χαρακτηριστικά να του λένε «δώσε μας το μαρούλι», δηλαδή τα χρήματα για να μη δημοσιοποιήσουν το σχετικό υλικό και πληγεί η εικόνα των αρχιμανδριτών και της εκκλησίας, αλλά ο επιχειρηματίας δεν υπέκυψε στον εκβιασμό και έκανε καταγγελία στην αστυνομία.

Τα αδέλφια είχαν όμως απλώσει δίχτυα και σε ένα νοσοκομείο. Προκύπτουν ενδείξεις για χρηματισμό στελέχους νοσοκομείου στην Κρήτη. Τα αδέλφια επεδίωξαν να μισθώσουν ξενοδοχείο τους στον Σταυρό Χανίων και σε συνεννόηση με το συγκεκριμένο στέλεχος επεδίωκαν να μισθώσουν ώστε να φιλοξενηθεί εκεί κάποια δομή ψυχικής υγείας. Το μηνιαίο μίσθωμα είχε ορισθεί στα 25.000 ευρώ, μια διαδικασία την οποία φρόντισαν να κάνουν με απευθείας ανάθεση και γι’ αυτό τον λόγο, και με βάση τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, η ΕΛΑΣ θεωρεί ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις χρηματισμού του συγκεκριμένου στελέχους. Μάλιστα, για να πετύχουν τον στόχο τους, είχαν έρθει σε συνεννόηση με δημοσιογράφους τοπικών μέσων ώστε να προλειάνουν το έδαφος για αυτή τη συναλλαγή.

Έταζαν πλαστά πτυχία με μίζες 15.000 ευρώ

Μάλιστα, οι εγκέφαλοι έταζαν ακόμη και πλαστά πτυχία. Πήραν μίζα 15.000 ευρώ από μητέρα φοιτήτριας, η οποία ζήτησε από έναν εκ των αδελφών τη μεσολάβησή τους ώστε η κόρη της να πάρει πτυχίο από τοπική σχολή των Χανίων παρότι δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Ο συγκεκριμένος άνδρας της πήρε τα χρήματα δήθεν για μίζες σε ανθρώπους του πανεπιστημίου, κάτι που ουδέποτε έγινε, παρότι η γυναίκα έδωσε τα χρήματα, οικονομίες μιας ζωής, όπως του τόνιζε.

Δικαστικές αποφάσεις – χάδι για μέλος της σπείρας

Παράλληλα, φαίνεται πως υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις – χάδι για μέλος σπείρας, παρότι τα στοιχεία εναντίον του ήταν συντριπτικά, -αφού συνελήφθη με έξι φιξάκια κοκαΐνης- όταν πήγε στο δικαστήριο, απηλλάγη ως χρήστης παρότι ήταν ο ίδιος υπόδικος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

skai.gr