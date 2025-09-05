Ως εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής των ιατροδικαστών.

Το πόρισμα, το οποίο αριθμεί περίπου 100 σελίδες, αποκλείει κάθε παθολογικό αίτιο και προσδιορίζει ως αιτία θανάτου την υποξία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου και η υποξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου».

Κεντρική ύποπτη στην υπόθεση παραμένει η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει προφυλακιστεί μετά την ομολογία της για τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών. Ωστόσο, αρνείται την εμπλοκή της στον θάνατο του Παναγιώτη, που κατέληξε στο σπίτι του στην Αμαλιάδα ενώ βρισκόταν υπό τη φροντίδα της.

protothema.gr