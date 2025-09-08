Ελεύθερες στη θάλασσα επέστρεψαν δύο χελώνες Caretta Caretta που είχαν παγιδευτεί σε αλιευτικά δίχτυα στην παραλία Μπρίνια Ηλείας, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών.

Με την καθοδήγηση του Συλλόγου Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ», οι πυροσβέστες προχώρησαν στην κοπή των διχτυών που κρατούσαν τις θαλάσσιες χελώνες παγιδευμένες, απελευθερώνοντάς τες με επιτυχία.

Οι δύο Caretta Caretta, μετά τη διάσωσή τους, αφέθηκαν ξανά στο φυσικό τους περιβάλλον, συνεχίζοντας απρόσκοπτα το ταξίδι τους στη θάλασσα.

Δείτε βίντεο από τη διάσωση:

