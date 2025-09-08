Στη σύλληψη του ηγούμενου της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και του βοηθού του προχώρησε η ΕΛΑΣ, έπειτα από πληροφορίες ότι σχεδίαζαν να πουλήσουν 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ιερωμένος ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για τα κειμήλια, τα οποία χρονολογούνται το ένα στο 1737 και το άλλο στο 1761. Μάλιστα, τουλάχιστον μία από τις εικόνες φέρεται να είχε κλαπεί από τη Σπάρτη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, όταν γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια αγοραστής και προσποιήθηκε το ενδιαφέρον για την αγορά.

Τα κατασχεθέντα κειμήλια εξετάζονται τώρα από ειδικούς του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα και η πραγματική τους αξία.

protothema.gr