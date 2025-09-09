Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν 34χρονος επιτέθηκε στους γονείς και τον αδελφό του με κομμάτι γυαλιού, την ώρα που στο σπίτι τους είχε βρεθεί ιερέας για να διαβάσει ευχή.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη Δευτέρα μέσα στο οικογενειακό σπίτι. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη, ενώ τα θύματα –η μητέρα, ο πατέρας και ο μικρότερος αδελφός του– μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με τραύματα.

Μετά τη σύλληψη και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και αποφάσισε την έκτιση την ποινής, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.



Η ευχή και η επίθεση

Όπως κατέθεσε η μητέρα του, ο ιερέας είχε επισκεφθεί με την πρεσβύτερα την οικία τους για να δειπνήσουν όλοι μαζί και, όταν θέλησε να διαβάσει μια ευχή «για το καλό του σπιτιού», ο γιος της εξαγριώθηκε και τα έκανε όλα γης μαδιάμ.

«Εμένα και τον σύζυγό μου μας χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι, ενώ τον μικρότερο αδελφό του τον χτύπησε στο χέρι», κατέθεσε η μητέρα του, έχοντας εμφανή τραύματα στο πρόσωπό της.

«Καθόμασταν στο τραπέζι και κάποια στιγμή ο ιερέας είπε να διαβάσει μια ευχούλα. Όταν σηκώθηκε, ο γιος μου αντέδρασε, άρχισε να φωνάζει και να μας δείχνει», κατέθεσε ο πατέρας του και συνέχισε: «Δεν τον γνώριζε τον ιερέα. Δεν περιμέναμε να αντιδράσει έτσι. Μας έλεγε να φύγουμε. Μετά άρχισε να χειροδικεί. Χτύπησε εμένα και τον αδελφό του. Έσπασε ένα ποτήρι και με χτύπησε στο κεφάλι, ενώ τον αδελφό του στο δεξί χέρι. Εμείς αποσυρθήκαμε όταν έγινε αυτό».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο μάρτυρας, οποίος είχε ράμματα στο κεφάλι, ανέφερε πως ο γιος του ακούει ψαλμωδίες και ομιλίες ιερωμένων, έχει πνευματικό και εξομολογείται. «Κανείς δεν περίμενε αυτή την αντίδρασή του. Θα μπορούσε να με σκοτώσει με το ποτήρι που έσπασε και με χτύπησε, αν με έβρισκε πιο βαθιά. Ο ιερέας ήθελε να διαβάσει μια ευχούλα και όπως φώναζε ο γιος μου, έτριζαν όλα τα παράθυρα. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, απλά κάποιες φορές τον κυριεύει ο θυμός», είπε.

Ο πατέρας του κατέθεσε επίσης ότι, μετά την επίθεση, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και από εκεί ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του κατηγορούμενου.

«Ήρθε ο ιερέας επίσκεψη και είπαμε να διαβάσει μια ευχή. Ο αδελφός μου άρχισε να σπάει πράγματα. Έσπασε ένα ποτήρι στο κεφάλι του πατέρα μου. Προσπαθούσαμε να τον συγκρατήσουμε. Εμένα με χτύπησε με αυτό στο κεφάλι και στον θώρακα. Τον αγαπάμε και μας νοιάζει η υγεία του. Θεωρώ πως με την αγάπη που θα του δείξουμε δε θα κάνει κάτι κακό. Αν έχει μετανιώσει και θέλει να εξομολογηθεί, δε φοβάμαι», ανέφερε ο αδελφός του, έχοντας και αυτός τραύματα στο χέρι και στον θώρακα.



«Αν είναι ζωντανοί ή νεκροί δεν κάνει διαφορά»

Στην απολογία του, λίγη ώρα πριν ακούσει την ετυμηγορία του δικαστηρίου, ο 34χρονος δήλωσε ότι γνωρίζει πως είναι ένοχος και απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι εξοργίστηκε. «Αν είναι ζωντανοί ή νεκροί δεν κάνει διαφορά. Έχω πλήρη συνείδηση των πράξεών μου. Δεν έχω σχέση μαζί τους. Εξοργίστηκα γιατί είναι ανώμαλοι. Δεν τους βλέπετε πώς είναι; Είναι νεκροί», ανέφερε.

protothema.gr