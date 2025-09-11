Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων ωρών ταρακούνησαν στη διάρκεια της νύχτας τους κατοίκους της Αττικής. Αρχικά σημειώθηκε σεισμός 2 Ρίχτερ στο Χαλάνδρι, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερος εντάσεως 2,5 Ρίχτερ στην Κηφισιά.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 2,5 Ρίχτερ (η δεύτερη μέσα σε περίπου δύο ώρες στα βόρεια προάστια της Αττικής) σημειώθηκε γύρω στη 1:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο ήταν στο 1 χιλιόμετρο βόρεια της Κηφισιάς, με εστιακό βάθος στα 11,1 χιλιόμετρα.

Στο μεταξύ, στις 3:20 τα ξημερώματα ακολούθησε νέα, ασθενέστερη δόνηση 1,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή (1 χιλιόμετρο βόρεια – βορειοανατολικά της Κηφισιάς) με εστιακό βάθος στα 11,6 χιλιόμετρα.

Η δόνηση στο Χαλάνδρι πριν τα μεσάνυχτα



Περίπου δύο ώρες πριν τα 2,5 Ρίχτερ της Κηφισιάς, σημειώθηκε δόνηση 2 Ρίχτερ στο Χαλάνδρι, που έγινε επίσης αισθητή σε σημεία της Αττικής. Συγκεκριμένα το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 11:33 μμ, βρισκόταν 2 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11,5 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι στην αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εμφανιζόταν στο Γαλάτσι με μέγεθος 2,1 Ρίχτερ.

Ο χάρτης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου με το επίκεντρο του σεισμού

