Κλείδωσε η ώρα της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν την Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Η κρίσιμη διμερή επαφή θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου στις 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης) και, σύμφωνα με ενημέρωση, θα επικεντρωθεί σε θέματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

Η σύνθεση της ελληνότουρκης αντιπροσωπείας θα ακολουθήσει το μοντέλο 1+2: στους δύο ηγέτες προστίθενται οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, καθώς και οι διπλωματικοί τους σύμβουλοι Μίλτος Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνομιλία ανάμεσα στους δύο ηγέτες είχε γίνει επίσης στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε επιλέξει η ελληνική πλευρά. Οι συζητήσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν σειρά ζητημάτων ευρύτερου γεωπολιτικού και διπλωματικού ενδιαφέροντος για την περιοχή.