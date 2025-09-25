Συγκλονιστικές εικόνες από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του Blue Star Chios εξετάζουν οι Αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου ναυτικού που εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα του πλοίου. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, ενώ το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος–Πειραιάς.

Στο βίντεο φαίνεται ο νεαρός καθαριστής μηχανής να επιχειρεί να περάσει από τη βαριά πόρτα για να κατευθυνθεί στο μηχανοστάσιο, λίγο πριν τις 8 το πρωί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 20χρονος κατέβασε τον μοχλό για να ανοίξει η πόρτα, αλλά φέρεται να τον ενεργοποίησε ξανά προς λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανόν μέρος του ρουχισμού του παγιδεύτηκε, γεγονός που τον εμπόδισε να απεμπλακεί.

Ο νεαρός, που βρισκόταν σε εκπαιδευτικό ταξίδι στο πλαίσιο φοίτησης σε ναυτική σχολή, είχε μόλις 15 μέρες στο πλοίο. Παρά τις άμεσες προσπάθειες συναδέλφων του, τραυματίστηκε θανάσιμα. Με την άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός συνελήφθησαν από το Λιμενικό για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Παράλληλα, έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση.

Η Blue Star Ferries σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη «συντριβή» και τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια του άτυχου ναυτικού, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται με τις Αρχές για τη διαλεύκανση του συμβάντος. Το δρομολόγιο του πλοίου από τον Πειραιά προς Ρόδο ακυρώθηκε.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο Blue Star Chios, καλώντας και άλλα σωματεία να συμμετάσχουν. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ζήτησε πλήρη διερεύνηση, ενώ η ΠΕΝΕΝ κατήγγειλε ελλιπή μέτρα ασφαλείας.