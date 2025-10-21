Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη Βουλή επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Λίγο πριν είχε απορριφθεί το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας». Για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη επεσήμανε ότι είναι «Ιερός χώρος που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο» αλλά «τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα».

Απευθυνόμενος σε συγγενείς θυμάτων, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας», σημειώνοντας όμως ότι «οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά». Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

Για να συνεχίσει προς τους συγγενείς των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας: «Τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν; Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης»!

«Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για ιστορικό χώρο που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος, όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις. «Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο» επεσήμανε.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων τον μετέτρεψε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης. Σημείωσε ότι πλέον η αρμοδιότητα περνά στο υπ. Άμυνας όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία «Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη – η Αστυνομία για προστασία του» τόνισε.

