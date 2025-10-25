Ακριβέ μου δάσκαλε τα τελευταία χρόνια έγινες πιο τρυφερός, ζήτησες συγνώμες, αξίωσα και εγώ να σου πως τελευταία οτι σε αγαπώ, ειπε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον Διονύση Σαββόπουλο.

«Φεύγεις γιορτινός και αιώνιος αφήνοντας μας τα ανεκτίμητα δώρα του περάσματος σου από τη γη», είπε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Σου άρεσαν οι γιορτές, τα μπουλούκια, τα συμπόσια, τα πανηγύρια. Τα χαιρόσουν. Μας ανέθρεψες, μας στήριξες, μας ελευθέρωσες. Μαζί με τους αγαπημένους σου δασκάλους, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Τσιτσάνη, ανέδειξες το πολύτιμο, ανέβασες το επίπεδο της χώρας συλλογικά και το επίπεδο του καθενός».

«Μου είπε ο αδελφός μου ο ποιητς Λίνος Ιωαννίδης ‘Ο Σαββόπουλος καταργεί το πένθος’. Εγώ τότε γιατί έκλαψα τόσο; Για ποιον; Για σένα ή για μένα;».

«Δεν ξέραμε πότε ήσουν ρόλος και πότε ο εαυτός σου». «Μόνο ένας απείθαρχος θα μπορούσε να φτάσει εκεί που έφτασες. Θέλαμε να σε εξηγήσουμε, ήσουν ανεξήγητος. Στην τελευταία σου συναυλία ήσουν πιο ευάλωτος και πιο σίγουρος από ποτέ», είπε ο Αλκίνοος Ιωαννιδης που χειροκροτήθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους στην Μητρόπολη.

