Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε στις Θεσπιές της Βοιωτίας η εμφάνιση της μικρής Αλεξίας στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα του πλήθους. Το κορίτσι το 2019 δέχθηκε αδέσποτη σφαίρα στο κεφάλι, ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του.

Έξι χρόνια μετά το τραγικό Πάσχα του 2019, η Αλεξία παρέλασε καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο έχοντας στο πλευρό τη μητέρα της και δύο συμμαθήτριες της που κράτησαν περήφανα τη σημαία και συνόδευσαν τη φίλη τους σε μια συγκινητική στιγμή ανθρωπιάς και ελπίδας.

Η μικρή Αλεξία με τη μητέρα και τις δύο συμμαθήτριές της που τη συνόδευσσαν στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Η Αλεξία που σήμερα φοιτά στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου συνεχίζει τον δύσκολο Γολγοθά της αποκατάστασης. Οι θεραπείες, οι αγωνίες και οι καθημερινές προκλήσεις δεν λείπουν, όμως η θέληση της να προχωρήσει μπροστά είναι ακλόνητη.

Ο θείος της κοπέλας, έκανε λόγο για «ημέρα χαράς για τη μικρή Αλεξία και την οικογένειά μας καθώς παρέλασε για πρώτη φορά δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδας. Παρέλασε μαζί με τη μητέρα της, παρακολουθεί τα μαθήματα στο σχολείο όσο μπορεί το κοριτσάκι, έχοντας παράλληλη στήριξη. Είμαστε όλοι στο πλευρό της γιατί ο Γολγοθάς της συνεχίζεται».

Το χρονικό

Η περιπέτεια της Αλεξίας ξεκίνησε το Πάσχα του 2019 όταν κατά τη διάρκεια του γλεντιού και ενώ το 8χρονο τότε παιδί έπαιζε αμέριμνο στην αυλή του σπιτιού του, ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος, τρομάζοντας τους γονείς της, οι οποίοι, όταν έτρεξαν κοντά της, διαπίστωσαν πως έχανε αρκετό αίμα από το κεφάλι.

Σύμφωνα με συγγενή της οικογένειας, καθ’ όλη τη διάρκεια του πασχαλινού γλεντιού ακούγονταν πυροβολισμοί από διπλανό χωριό, με το οποίο τους χωρίζει μια μικρή ρεματιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η 8χρονη έπεσε στο έδαφος και είδαν τα αίματα, κατάλαβαν ότι χτυπήθηκε από «αδέσποτη» σφαίρα.

ΚλείσιμοΜετά τον τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα, η Αλεξία έμεινε ανάπηρη κατά 95% εφ’ όρου ζωής. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετά χειρουργεία, ενώ για πολλούς μήνες δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον καθώς δεν μιλούσε, κινούσε ασυναίσθητα τα άκρα της και ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι του Νοσοκομείου Παίδων ακολουθώντας ειδική θεραπεία.

Ο 55χρονος που είχε συλληφθεί για την υπόθεση, καταδικάστηκε για σωματικές βλάβες από αμέλεια και του επιβλήθηκε συνολική ποινή τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών με αναστολή, όπως και χρηματική ποινή 1.600 ευρώ.

