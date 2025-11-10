Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, που ανέδειξε το πραγματικό πνεύμα του Μαραθωνίου, ο Ιωακείμ Υφαντίδης ήταν ο τελευταίος δρομέας που ολοκλήρωσε τη διαδρομή του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας το απόγευμα της Κυριακής.

Ο τερματισμός του συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα και ενθουσιώδη υποστήριξη από το κοινό στις κερκίδες.

Έπειτα από σχεδόν οκτώ ώρες συνεχούς προσπάθειας, ο 67χρονος δρομέας και συνταξιούχος καταγραφέας στους μετρητές της ΕΥΔΑΠ, ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων και εισήλθε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Η κυρία Σακοράφα τον χειροκρότησε θερμά, του απένειμε το μετάλλιο του τερματισμού και το ειδικό έπαθλο που, σύμφωνα με την παράδοση, απονέμεται κάθε χρόνο στον τελευταίο δρομέα που ολοκληρώνει τη διαδρομή.

Η εικόνα του Υφαντίδη να φτάνει στη μαρμάρινη αρένα του ιστορικού Σταδίου, υπό το χειροκρότημα των θεατών, αναρτήθηκε από την επίσημη σελίδα του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, έχει συμμετάσχει σε συνολικά 30 Μαραθωνίους, ενώ σε μια από τις προηγούμενες συμμετοχές του είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή σε μόλις 2 ώρες και 47 λεπτά.

«Να έχουμε την υγεία μας να μπορούμε να τρέχουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτούς τους αγώνες», τόνισε μετά τον τερματισμό του.

