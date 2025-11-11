Νέες και σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα, γύρω από το φονικό που συγκλόνισε τα Βορίζια.

Η τραγωδία φαίνεται να σχετίζεται με έναν… χαλασμένο γάμο! Σύμφωνα με το Star, το έγκλημα φέρεται να έχει τις ρίζες του σε μια ανεκπλήρωτη προξενική συμφωνία μεταξύ συγγενών, η οποία ναυάγησε και έφερε στην επιφάνεια οικογενειακές έχθρες και διαμάχες. Η ένταση μεταξύ των οικογενειών κορυφώθηκε, οδηγώντας σε βίαιες αντιπαραθέσεις.

Ο ρόλος του «Κούνελου» και οι παλιές αντιπαλότητες

Οι έρευνες στρέφονται και σε έναν από τους πρωταγωνιστές του παρελθόντος, τον κρατούμενο «Κούνελο», μέλος της οικογένειας Καργάκη. Ο άνδρας αυτός, 20 χρόνια πριν, είχε εμπλακεί σε αιματηρούς πυροβολισμούς με άλλη οικογένεια του χωριού, λόγω διαμάχης για την εξουσία και την επιρροή στο χωριό. Η σύγκρουση είχε εκτονωθεί προσωρινά χάρη σε μεσολαβητές, αλλά φαίνεται ότι τώρα, με το νέο επεισόδιο, οι παλιές έχθρες αναζωπυρώθηκαν και οδήγησαν στη νέα τραγωδία.

Τα υπολείμματα της βόμβας: Το κρίσιμο στοιχείο για τη λύση του μυστηρίου

Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη πριν το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια αναμένεται να αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη βόμβα και να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Οι αρχές προσδοκούν να βρουν ίχνη DNA ή αποτυπώματα που θα οδηγήσουν στην ταυτότητα του βομβιστή ή του κατασκευαστή του εκρηκτικού μηχανισμού. Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για να «δέσουν» την υπόθεση και να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι.

Μαρτυρία-κλειδί ζευγαριού που γλίτωσε από τα πυρά

Ένα ακόμα κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα αποτελεί η μαρτυρία ενός ζευγαριού, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή την ώρα του φονικού και γλίτωσε από θαύμα. Όπως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, το ζευγάρι πέρασε από το σημείο της επίθεσης και το όχημά του (τύπου τζιπ) δέχτηκε πυροβολισμούς. Μια σφαίρα χτύπησε το μπροστινό λάστιχο, το οποίο έσκασε, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Οι δύο μάρτυρες θεωρούνται «κλειδιά» για την εξιχνίαση του εγκλήματος, καθώς οι πληροφορίες που κατέχουν μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά στην αναδόμηση των γεγονότων.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η έρευνα για το φονικό στα Βορίζια συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που διαθέτουν. Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα της βόμβας και οι μαρτυρίες αναμένεται να ρίξουν φως στην ταυτότητα των δραστών και να οδηγήσουν σε μια πιθανή λύση του μυστηρίου.

