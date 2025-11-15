Ένταση επικράτησε νωρίς το πρωί στο Πολυτεχνείο, το οποίο άνοιξε σήμερα τις πύλες του για τις τριήμερες εκδηλώσεις της 52ης επετείου. Λίγο μετά τις 09:00 σημειώθηκαν επεισόδια τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί και να προκληθούν υλικές ζημιές.

Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι για τα επεισόδια σχηματίζεται δικογραφία από την Κρατική Ασφάλεια. Οι αρχές αναζητούν τους τραυματίες που μετέβησαν στο νοσοκομείο.

Βίντεο από τα επεισόδια εντός του Πολυτεχνείου

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο



Το ΜέΡΑ25, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα επεισόδια έγιναν μεταξύ ακροαριστερών και αναρχικών.

«Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση.

Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα».

