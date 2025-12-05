Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά την Αττική με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων. Τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων».

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 230 κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, με τα πληρώματα να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για να αποφεύγουν τις μετακινήσεις εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης. Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

Στην οδό ‘ Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων .

και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των . Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

– Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω. Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου .

από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο . Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό .

. Στην οδό 28 ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου. Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Προβλήματα επίσης προκλήθηκαν και στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στις περιοχές Ηλιούπολης και Αλίμου όπου οι δρόμοι μετετράπησαν σε ποτάμια.

