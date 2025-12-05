Οι κακοκαιρία Byron που σφυροκοπά την Ελλάδα προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε διάφορες περιοχές. Εικόνες από τα φρεάτια-«συντριβάνια» σε περιοχές της Αττικής έκαναν τον γύρο του διαδικτύου την ώρα που η κακοκαιρία έπληττε σφοδρά το Λεκανοπέδιο.

Χαρακτηριστική η εικόνα από την Καλλιθέα, όπου σε συμβολή της οδού Σκρα με την Ανδρομάχης, φρεάτιο εκτόξευε νερό θυμίζοντας συντριβάνι. Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, εξηγεί γιατί βλέπουμε τέτοιες εικόνες.

Η ανάρτηση Κολυδά για τα φρεάτια

«Τα φρεάτια “πετάνε” νερό προς τα πάνω όταν το αποχετευτικό δίκτυο φτάσει στα όριά του. Σε μια έντονη καταιγίδα, η ποσότητα της βροχής πέφτει πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να απορροφήσουν οι αγωγοί. Αν προστεθούν και βουλωμένες σχάρες από φύλλα και σκουπίδια, το νερό δεν βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση, η οποία το στέλνει προς τα πάνω. Πολλοί αγωγοί είναι επίσης παλιοί και μικρής διατομής, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα.

Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100mm/h για κάποιο διάστημα , στην Αθήνα δημιουργούνται προβλήματα. Και ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια. Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν. Δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζεται , ιδιαίτερα αν ο δρόμος στον οποίον βρίσκονται, στο παρελθόν ήταν ρέμα» έγραψε ο κ. Κολυδάς.

Φρεάτια συντριβάνια στον Αλιμο

