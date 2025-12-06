Επεισόδια σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Συγκεκριμένα, ενώ η πορεία βρισκόταν προς το τέλος της, στην οδό Πανεπιστημίου, μέρος αυτής προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια, ωστόσο, δυνάμεις των ΜΑΤ τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν στις 17.00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Δείτε βίντεο από την πορεία στην Αθήνα:

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν την μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Την ίδια ώρα, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονίκη.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία της Κάμαρας, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

