Μαθήτρια που είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον για παρόμοιο περιστατικό είναι, σύμφωνα με μαρτυρίες, η ανήλικη που μαχαίρωσε 14χρονη στο 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν η 16χρονη δράστις, η οποία ξεκινούσε σήμερα τη φοίτησή της στο συγκεκριμένο σχολείο, πήγε και μαχαίρωσε τη 14χρονη.

Η ανήλικη που κατηγορείται για την επίθεση φέρεται να είχε μια πεταλούδα 21 εκατοστών με λάμα 9 εκατοστών. Με αυτή τραυμάτισε το θύμα στο δεξί χέρι, εκεί όπου χρειάστηκε να γίνουν δύο ράμματα, ενώ φέρει εκδορές και στην κοιλιακή χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε μπούλινγκ προς το θύμα.

Μαχαίρωμα σε σχολείο: «Πάει και της λέει “με είπες πρεζού”, της απάντησε “όχι” και τη μαχαίρωσε»

Η καθαρίστρια του σχολείου μίλησε για την επίθεση με μαχαίρι και τα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στους χώρους του σχολείου.

«Πρέπει να ήταν τα τελειώματα τρίτης ώρας, είχε χτυπήσει κουδούνι για να ανεβούν τα παιδιά πάνω. Όταν κατέβαιναν, είχα πάει επάνω στις τουαλέτες και το κορίτσι αυτό ήρθε πρώτη ημέρα στο σχολείο μας, έκανε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, για το ίδιο περιστατικό, είχε κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς και εκεί. Το άλλαξαν σχολείο και το έφεραν σε εμάς, πρώτη ημέρα στο 15ο. Καθόταν, λοιπόν, στις τουαλέτες σε όλα τα διαλείμματα. Βγαίνει έξω με χίλια ζόρια, το κατεβάζουμε με χίλια ζόρια πάλι, κάτω. Της λέω ”έλα να κάτσεις μαζί μου, δεν πειράζει, μπορεί να μην έχεις παρέες, έλα να κάτσουμε μαζί μέχρι να κάνεις παρέες”. Τη φέρνω εδώ, δεν ήταν καλά, δεν ξέρω αν είχε πάρει κάτι, δεν ήταν καλά».

«Όταν χτυπάει το κουδούνι, ανεβαίνει πάνω στον πρώτο. Εκεί ήταν το κορίτσι, το θύμα, μαζί με την παρέα της, καθόντουσαν και πάει και της λέει ”με είπες πρεζού” και της λέει ”όχι, δεν ήμουν ποτέ κοντά σου και δεν έχω πει κάτι για σένα”. Βγάζει την πεταλούδα και την καρφώνει στην κοιλιά και στο χέρι. Έρχεται ένα παιδί και μου λέει: ‘‘Κυρία Μαρία, η καινούργια μαχαίρωσε τη Μαρίνα”. Πάω στο γραφείο, βλέπω τη Μαρίνα κάτασπρη, μέσα στα αίματα, αίματα παντού, και το άλλο το κορίτσι ήταν στο γραφείο σαν να μην έγινε τίποτα, χαλαρά» πρόσθεσε.

Συμμαθήτρια: Έβγαλε την πεταλούδα και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι

Από την πλευρά της, μια μαθήτρια είπε: «Κατέβηκα να πιω νερό και είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά και ήταν αυτή που μαχαίρωσε την κοπέλα και απλά μίλαγε. Βγάζει την πεταλούδα από την τσέπη της και απλά την ακούμπαγε στην κοιλιά, δεν ήξερα τι ήταν αυτό, και μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Νόμιζε ότι η κοπέλα που μαχαίρωσε την είπε ”πρεζού”, ενώ δεν την είπε, και γι’ αυτό τη μαχαίρωσε. Φοβήθηκα, είδα να πέφτουν αίματα στο πάτωμα. Ήταν η πρώτη ημέρα στο σχολείο, είχε φύγει από το 38ο, είχε κάνει αλλαγή περιβάλλοντος, είχε μαχαιρώσει άλλα δύο παιδιά. Ήρθε την πρώτη μέρα και μαχαίρωσε το κορίτσι».

«Από την αρχή την είχε βάλει στο μάτι»

Άλλη μαθήτρια υποστήριξε: «Ήταν μόνη της, δεν είχε άλλους φίλους, στα διαλείμματα ήταν κλεισμένη. Ήθελε να το κάνει από την αρχή, την είχε βάλει στο μάτι (…). Πάω Β’ Γυμνασίου, είναι η πρώτη φορά που βλέπω να γίνεται κάτι με μαχαίρια. Έχω δει ξύλο, αλλά όχι μαχαίρια και τρόμαξα πάρα πολύ».

«Την έλεγαν πρεζάκι και βρωμιάρα», λέει αδελφή της ανήλικης που μαχαίρωσε τη 14χρονη

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αδελφή της ανήλικης που μαχαίρωσε τη 14χρονη ισχυρίστηκε ότι «δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν», ενώ αποκάλυψε και το περιστατικό που είχε γίνει στο παλιό της σχολείο.

«Την προκαλούν. Σήμερα άκουσε πως τη βρίζουν. Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα. Της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο» είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι η άλλη κοπέλα την αποκάλεσε, μεταξύ άλλων, «πρεζάκι» και «βρωμιάρα».

«Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο. Μόνο άμα την προκαλέσουν, αυτό. Γενικά, δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πού βρήκε το μαχαίρι που είχε μαζί της, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει επιτεθεί στην ίδια ούτε έχει συμβεί κάποιο περιστατικό με τους γονείς τους.

«Το μετάνιωσε, μου είπε ότι δεν έπρεπε να το κάνει», δηλώνει φίλη της ανήλικης δράστιδος

Στο ίδιο μήκος κύματος με την αδελφή της δράστιδος κινήθηκε και φίλη της, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Η φίλη μου δεν τσακώνεται χωρίς λόγο. Χωρίς να την προκαλέσουν, να τη βρίσουν ή να της μιλήσουν άσχημα. Δεν θα κάτσει να τσακωθεί.

Αυτό που μάθαμε είναι ότι δεν τσακώθηκε από μόνη της. Η άλλη κοπέλα της μίλησε άσχημα. Της είπε γιατί με έβρισες και μετά έγινε ό,τι έγινε» είπε αρχικά, και συνέχισε:

«Το μαχαίρι δεν ξέρω γιατί το είχε. Πήγε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν είναι επιθετική, δεν είναι τρελή. Μας είπε ότι την έβρισε και τσακώθηκε».

Επιπλέον, η κοπέλα ισχυρίστηκε ότι μίλησε στο τηλέφωνο με τη φίλη της και εμφανίστηκε μετανιωμένη για ό,τι έγινε.

«Στο τηλέφωνο που μίλησα ήταν στεναχωρημένη. Το μετάνιωσε αυτό που έκανε. Δεν ήθελε να το κάνει. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Μου είπε “έκανα λάθος, δεν έπρεπε να το κάνω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το 15μελές προκήρυξε αποχή

Μέλος του 15μελούς, μιλώντας σε ρεπόρτερ, ανέφερε ότι προχώρησαν σε αποχή, ζητώντας την παρουσία ψυχολόγου για περισσότερες ώρες αλλά και νοσηλευτή εντός του σχολικού συγκροτήματος.

«Ουσιαστικά, αυτό έγινε την ώρα που μπαίναμε στο μάθημα, οπότε υπήρχαν πολλά παιδιά κάτω. Με το που το μάθαμε (τα μέλη του 15μελούς), επειδή είδαμε ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να κάνουν μάθημα, ήταν αναστατωμένα και μάλιστα πολλά έπαθαν κρίσεις πανικού γιατί φοβόντουσαν, μαζευτήκαμε και πήγαμε στο γραφείο της διευθύντριας και είπαμε κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν γίνεται να φοβούνται τα παιδιά να ανέβουν επάνω για μάθημα. Η διευθύντρια είπε ότι για αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και η μόνη λύση είναι να μείνετε μακριά από τα παιδιά του διπλανού σχολείου, το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Μιας και δεν είχαμε πιο άμεση λύση, η λύση του 15μελούς ήταν να κατέβουν όλα τα παιδιά κάτω και να κάνουμε αποχή με αιτήματα: να έχουμε πιο πολλές ώρες ψυχολόγο και νοσηλευτή», είπε.

