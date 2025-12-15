Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολική μονάδα στην Κυψέλη, στην Αθήνα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 14χρονης.

Το σοβαρό περιστατικό συνέβη, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες στο 60ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 14χρονης στο χέρι.



Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο γραφείο της διευθύντριας αιμόφυρτη.

Στο σχολείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται, σε καλή κατάσταση.

Στο σχολείο έσπευσε και η ΕΛΑΣ, ενώ η δράστιδα καταθέτει στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών. Και καθηγητές που ήταν στο σχολείο αναμένεται να καταθέσουν ως μάρτυρες για το σοβαρό περιστατικό.

«Είδα το κορίτσι μέσα στα αίματα»

Η καθαρίστρια του σχολείου μίλησε για το βίαιο περιστατικό. «Καθόμουν στο γραφείο που κάθομαι κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: το καινούργιο το κορίτσι μαχαίρωσε τη Μαρίνα. Ανεβαίνω στα σκαλιά, στον πρώτο, βλέπω τα αίματα. Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα, πάω στο γραφείο και βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρια και κοιλιά» ανέφερε.

Και συνέχισε εξηγώντας πώς έγινε το μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες. «Η Μαρίνα καθόταν και πάει και της λέει με είπες “πρ@ζου”. Και λέει η Μαρίνα δεν έχω μιλήσει σε σένα, και βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλία.»

protothema.gr