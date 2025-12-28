Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στου Γκύζη στην Ελλάδα, όταν άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την στον λαιμό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από την ταράτσα γειτονικής πολυκατοικίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα στου Γκύζη, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ ανδρόγυνου. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο άνδρας τραυμάτισε τη σύζυγό του στον λαιμό με αιχμηρό αντικείμενο.

Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, να πέρασε στο διπλανό κτίριο και στη συνέχεια να έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η γυναίκα, ηλικίας επίσης περίπου 60 ετών, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη αλλά εν ζωή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο για να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

