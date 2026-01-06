Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Σερρών η είδηση του θανάτου ενός 17χρονου o οποίος φέρεται να κατέληξε λίγο μετά από έναν καβγά που είχε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του, στην πόλη των Σερρών. Μάλιστα σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του.

Τσακώθηκαν και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι



Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο ανήλικος φέρεται τσακώθηκε με έναν 16χρονο για τα μάτια μας κοπέλας. Φέρεται να πιάστηκαν στα χέρια και να ξυλοκοπήθηκε με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα αστυνομικές πηγές, το θύμα βρισκόταν σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ μαζί με έναν φίλο του όταν ξαφνικά έξω από αυτό πέρασε ο φερόμενος ως δράστης μαζί με ένα ακόμη άτομο. Εκεί 16χρονος φέρεται να έριξε μια αγκωνιά στο κεφάλι του 17χρονου και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο νεαρός επιστρέφοντας σπίτι δεν αισθάνθηκε καλά, κατέβηκε στο υπόγειο για να ηρεμήσει, όπου και κατέληξε. Ώρες αργότερα, στις 09:00 σήμερα το πρωί η αδελφή του κατεβαίνοντας στο υπόγειο τον εντόπισε νεκρό.

Πλέον οι Αρχές έχουν συλλάβει τον 16χρονο, ενώ αναζητούν τον φίλο του. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

iefimerida.gr