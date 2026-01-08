Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που καταγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό 30χρονου άνδρα μέσα σε κλαμπ στην Πάτρα, ο οποίος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Τη στιγμή που ξεκινάει η ένταση, πολλά άτομα εξαπολύουν επίθεση κατά του 30χρονου με αποτέλεσμα να τον πετάξουν στο πάτωμα του μπαρ. Τότε ένας εκ των δραστών διακρίνεται να τον χτυπάει με όλη του τη δύναμη με ένα σκαμπό του μαγαζιού. Εκείνη τη στιγμή, ένας άλλος άνδρας ξεκινάει να τον κλωτσάει και να τον πατάει πολλές φορές στο κεφάλι.

Κάποια στιγμή ορισμένοι προσπαθούν να τον σταματήσουν, ωστόσο εκείνος συνεχίζει τα χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια φαίνεται να αποχωρεί μαζί με τους υπόλοιπος.

Δείτε το βίντεο:

Παραδόθηκε ο βασικός κατηγορούμενος

Σημειώνεται ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα παραδόθηκε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον 26χρονο που αποτυπώνεται σε οπτικό υλικό να χτυπά άγρια τον 30χρονο και να τον πατά επανειλημμένα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές, ο 26χρονος φέρεται να είναι αυτός που επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο θύμα, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο πάτωμα προσπαθώντας να προστατευτεί.

Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων. Όσον αφορά στα δύο αδέρφια που έχουν παραδοθεί, έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.

protothema.gr