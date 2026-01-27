Το χέρι βαθιά στην τσέπη καλούνται να βάλουν πολίτες που διαμένουν σε πόλεις του κόσμου, οι οποίες υπόσχονται αγορά εργασίας ακόμη και για τους πιο φιλόδοξους, πληθώρα εκδηλώσεων, πολυτέλειες, διασκέδαση. Με τίμημα, ωστόσο, τα υψηλά ενοίκια, το ακριβό κόστος σε τρόφιμα, οι τσουχτεροί λογαριασμοί.

Ο ετήσιος Δείκτης Κόστους Ζωής της Numbeo για το 2026 δημοσίευσε λίστα με τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου, στις οποίες συγκαταλέγονται και τέσσερις κυπριακές.

Στην κορυφή της ακρίβειας για το νησί μας στην θέση 191 είναι η Λεμεσός. Ακολουθεί 44 θέσεις χαμηλότερα ως 235η η Λευκωσία. Έπονται με μικρή διαφορά στην θέση 241 η Πάφος και στη θέση 245 η Λάρνακα.

Η έρευνα αξιολογεί το κόστος ενοικίων, εστιατορίων, τροφίμων και την τοπική αγοραστική δύναμη, συνδυάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία για να καταλήξει σε δύο κατατάξεις κόστους ζωής: μία που περιλαμβάνει τα ενοίκια και μία που δεν τα περιλαμβάνει.

Η δεκάδα των ακριβότερων

Στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται η Ζυρίχη. Ο συνολικός δείκτης κόστους ζωής της φτάνει το 118,5, με δείκτη τροφίμων 115,4, δείκτη εστιατορίων 121 και τοπική αγοραστική δύναμη 164,4.

Η Ελβετία φαίνεται να είναι γενικά ακριβή, και οι μεγαλύτερες ελβετικές πόλεις καταλαμβάνουν τις έξι πρώτες θέσεις, με τη Γενεύη, τη Βασιλεία, τη Λωζάννη, το Λουγκάνο και τη Βέρνη να ακολουθούν κατά πόδας τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Όσον αφορά την υπόλοιπη δεκάδα, η Νέα Υόρκη βρίσκεται στην 7η θέση, η εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισλανδίας -το Ρέικιαβικ- στην 8η, ενώ δύο ακόμη πόλεις-κόμβοι στις ΗΠΑ συμπληρώνουν τη λίστα.

Αυτές είναι οι 10 πόλεις με το υψηλότερο κόστος ζωής:

Ζυρίχη, Ελβετία

Η Ζυρίχη θεωρείται η ακριβότερη πόλη στον κόσμο για τα καθημερινά έξοδα, συνδυάζοντας υψηλό κόστος ζωής με εξαιρετικά υψηλή αγοραστική δύναμη.

Γενεύη, Ελβετία

Η Γενεύη ξεχωρίζει για το πολύ υψηλό κόστος διαβίωσης, αντικατοπτρίζοντας τον διεθνή και πολυτελή χαρακτήρα της πόλης.

Βασιλεία, Ελβετία

Η Βασιλεία κατατάσσεται ψηλά στις πιο ακριβές πόλεις, με υψηλές τιμές σε τρόφιμα και εστιατόρια, αλλά και έντονη πολιτιστική ζωή.

Λωζάννη, Ελβετία

Η Λωζάννη συνδυάζει ποιότητα ζωής και πανέμορφη τοποθεσία δίπλα στη λίμνη, με κόστος διαβίωσης που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της Ευρώπης.

Λουγκάνο, Ελβετία

Το Λουγκάνο προσφέρει μεσογειακή ατμόσφαιρα σε ελβετικό περιβάλλον, με τιμές που αντικατοπτρίζουν την ακριβή καθημερινότητα της χώρας.

Βέρνη, Ελβετία

Η πρωτεύουσα της Ελβετίας, η Βέρνη, διατηρεί υψηλό κόστος ζωής, παρότι φημίζεται για τον πιο ήρεμο και παραδοσιακό χαρακτήρα της.

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Η Νέα Υόρκη παραμένει μία από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο, ιδιαίτερα όταν συνυπολογίζεται το κόστος ενοικίασης.

Ρέικιαβικ, Ισλανδία

Το Ρέικιαβικ είναι από τις ακριβότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης, με υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες, αλλά μοναδική φυσική ομορφιά.

Χονολουλού, ΗΠΑ

Η Χονολουλού έχει ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ζωής, λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης και της εξάρτησης από εισαγόμενα προϊόντα.

Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ

Το Σαν Φρανσίσκο ξεχωρίζει για το πολύ υψηλό κόστος διαβίωσης, επηρεασμένο κυρίως από τις τιμές στέγασης και τη δυναμική της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Δείτε τη λίστα με τις 479 πόλεις

1. Ζυρίχη, Ελβετία

2. Γενεύη, Ελβετία

3 Βασιλεία, Ελβετία

4 Λωζάννη, Ελβετία

5 Λουγκάνο, Ελβετία

6 Βέρνη, Ελβετία

7 Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες

8 Ρέικιαβικ, Ισλανδία

9 Χονολουλού, Χαβάη, Ηνωμένες Πολιτείες

10 Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

11 Τελ Αβίβ-Γιάφο, Ισραήλ

12 Σιάτλ, Ουάσιγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες

13 Όσλο, Νορβηγία

14 Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη

15 Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

16 Ουάσιγκτον, DC, Ηνωμένες Πολιτείες

17 Σαν Χοσέ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

18 Βοστώνη, Μασαχουσέτη, Ηνωμένες Πολιτείες

19 Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, Ηνωμένες Πολιτείες

20 Κοπεγχάγη, Δανία

21 Μπέργκεν, Νορβηγία

22 Όκλαντ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

23 Τρόντχαϊμ, Νορβηγία

24 Ραμάτ Γκαν, Ισραήλ

25 Μπέρκλεϊ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

26 Ιερουσαλήμ, Ισραήλ

27 Σταβάνγκερ, Νορβηγία

28 Άμστερνταμ, Ολλανδία

29 Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

30 Άνκορατζ, Αλάσκα, Ηνωμένες Πολιτείες

31 Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

32 Άαλμποργκ, Δανία

33 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

34 Χάιφα, Ισραήλ

35 Ίρβιν, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

36 Μαϊάμι, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες

37 Χάαρλεμ, Ολλανδία

38 Σακραμέντο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

39 Άαρχους, Δανία

40 Φιλαδέλφεια, Πενσιλβάνια, Ηνωμένες Πολιτείες

41 Στοκχόλμη, Σουηδία

42 Παρίσι, Γαλλία

43 Άρλινγκτον, Βιρτζίνια, Ηνωμένες Πολιτείες

44 Όντενσε, Δανία

45 Ουτρέχτη, Ολλανδία

46 Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα, Ηνωμένες Πολιτείες

47 Δουβλίνο, Ιρλανδία

48 Έσπο, Φινλανδία

49 Πέταχ Τίκβα, Ισραήλ

50 Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο

51 Τζέρσεϊ Σίτι, Νιου Τζέρσεϊ, Ηνωμένες Πολιτείες

52 Μόναχο, Γερμανία

53 Σικάγο, Ιλινόις, Ηνωμένες Πολιτείες

54 Μπερ Σεβά, Ισραήλ

55 Φορτ Λόντερντεϊλ, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες

56 Γκίλφορντ, Ηνωμένο Βασίλειο

57 Ατλάντα, Τζόρτζια, Ηνωμένες Πολιτείες

58 Πόρτλαντ, Όρεγκον, Ηνωμένες Πολιτείες

59 Χονγκ Κονγκ, Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

60 Σίδνεϊ, Αυστραλία

61 Ντένβερ, Κολοράντο, Ηνωμένες Πολιτείες

62 Στρασβούργο, Γαλλία

63 Ρότερνταμ, Ολλανδία

64 Μπράιτον, Ηνωμένο Βασίλειο

65 Ελσίνκι, Φινλανδία

66 Ντελφτ, Ολλανδία

67 Φρανκφούρτη, Γερμανία

68 Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο

69 Βιέννη, Αυστρία

70 Μασσαλία, Γαλλία

71 Ντίσελντορφ, Γερμανία

72 Βρυξέλλες, Βέλγιο

73 Νίκαια, Γαλλία

74 Χαϊδελβέργη, Γερμανία

75 Γάνδη, Βέλγιο

76 Μιλάνο, Ιταλία

77 Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

78 Κολοράντο Σπρινγκς, Κολοράντο, Ηνωμένες Πολιτείες

79 Ντάλας, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες

80 Χάγη (Den Haag), Ολλανδία

81 Λιόν, Γαλλία

82 Κορκ, Ιρλανδία

83 Γκάλγουεϊ, Ιρλανδία

84 Αμβούργο, Γερμανία

85 Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες

86 Βισμπάντεν, Γερμανία

87 Αϊντχόβεν, Ολλανδία

88 Αμβέρσα, Βέλγιο

89 Ντάρμσταντ, Γερμανία

90 Φοίνιξ, Αριζόνα, Ηνωμένες Πολιτείες

91 Μινεάπολη, Μινεσότα, Ηνωμένες Πολιτείες

92 Μπάφαλο, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες

93 Στουτγάρδη, Γερμανία

94 Κολωνία, Γερμανία

95 Ρέντινγκ, Ηνωμένο Βασίλειο

96 Γκρατς, Αυστρία

97 Σποκέιν, Ουάσιγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες

98 Καμπέρα, Αυστραλία

99 Λάιντεν, Ολλανδία

100 Μπρίστολ, Ηνωμένο Βασίλειο

101 Άουγκσμπουργκ, Γερμανία

102 Έσεν, Γερμανία

103 Μελβούρνη, Αυστραλία

104 Σεντ Λούις, Μιζούρι, Ηνωμένες Πολιτείες

105 Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

106 Γκολντ Κόουστ, Αυστραλία

107 Νάσβιλ, Τενεσί, Ηνωμένες Πολιτείες

108 Πίτσμπουργκ, Πενσιλβάνια, Ηνωμένες Πολιτείες

109 Μπορντό, Γαλλία

110 Ντόρτμουντ, Γερμανία

111 Τάμπα, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες

112 Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο

113 Βερολίνο, Γερμανία

114 Μάλμε, Σουηδία

115 Σάρλοτ, Βόρεια Καρολίνα, Ηνωμένες Πολιτείες

116 Κίελο, Γερμανία

117 Φλωρεντία, Ιταλία

118 Κολόμπους, Οχάιο, Ηνωμένες Πολιτείες

119 Βόννη, Γερμανία

120 Μπρέσια, Ιταλία

121 Τουλούζη, Γαλλία

122 Ρίτσμοντ, Βιρτζίνια, Ηνωμένες Πολιτείες

123 Ορλάντο, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες

124 Ινδιανάπολη, Ιντιάνα, Ηνωμένες Πολιτείες

125 Μάντισον, Ουισκόνσιν, Ηνωμένες Πολιτείες

126 Νυρεμβέργη, Γερμανία

127 Δρέσδη, Γερμανία

128 Καρλσρούη, Γερμανία

129 Γκέτεμποργκ, Σουηδία

130 Βικτώρια, Καναδάς

131 Χρόνινγκεν, Ολλανδία

132 Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

133 Τούρκου, Φινλανδία

134 Ουψάλα, Σουηδία

135 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

136 Λιντς, Ηνωμένο Βασίλειο

137 Μπολόνια, Ιταλία

138 Μάνχαϊμ, Γερμανία

139 Βρέμη, Γερμανία

140 Σεούλ, Νότια Κορέα

141 Αδελαΐδα, Αυστραλία

142 Περθ, Αυστραλία

143 Ανόβερο, Γερμανία

144 Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο

145 Ράλεϊ, Βόρεια Καρολίνα, Ηνωμένες Πολιτείες

146 Λας Βέγκας, Νεβάδα, Ηνωμένες Πολιτείες

147 Νιούκαστλ απόν Τάιν, Ηνωμένο Βασίλειο

148 Οκλαχόμα Σίτι, Οκλαχόμα, Ηνωμένες Πολιτείες

149 Βανκούβερ, Καναδάς

150 Τορόντο, Καναδάς

151 Λίμερικ, Ιρλανδία

152 Μίλτον Κέινς, Ηνωμένο Βασίλειο

153 Βανκούβερ, Ουάσινγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες

154 Λειψία, Γερμανία

155 Υόρκη, Ηνωμένο Βασίλειο

156 Κάρντιφ, Ηνωμένο Βασίλειο

157 Μπόρνμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο

158 Φορτ Γουόρθ, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες

159 Έρλανγκεν, Γερμανία

160 Άαχεν, Γερμανία

161 Σολτ Λέικ Σίτι, Γιούτα, Ηνωμένες Πολιτείες

162 Μπόιζι, Άινταχο, Ηνωμένες Πολιτείες

163 Τρεβίζο, Ιταλία

164 Κάνσας Σίτι, Μιζούρι, Ηνωμένες Πολιτείες

165 Λιλ, Γαλλία

166 Ώστιν, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες

167 Μπολζάνο-Μπόζεν, Ιταλία

168 Λέθμπριτζ, Αλμπέρτα, Καναδάς

169 Λίβερπουλ, Ηνωμένο Βασίλειο

170 Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο

171 Φίλλαχ, Αυστρία

172 Γκρενόμπλ, Γαλλία

173 Μιλγουόκι, Ουισκόνσιν, Ηνωμένες Πολιτείες

174 Μονπελιέ, Γαλλία

175 Λουντ, Σουηδία

176 Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

177 Κλίβελαντ, Οχάιο, Ηνωμένες Πολιτείες

178 Τάλσα, Οκλαχόμα, Ηνωμένες Πολιτείες

179 Νόξβιλ, Τενεσί, Ηνωμένες Πολιτείες

180 Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία

181 Κόβεντρι, Ηνωμένο Βασίλειο

182 Ταλίν, Εσθονία

183 Σασκατούν, Καναδάς

184 Τζάκσονβιλ, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες

185 Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες

186 Κάλγκαρι, Καναδάς

187 Κίτσενερ, Καναδάς

188 Πάδοβα, Ιταλία

189 Τούσον, Αριζόνα, Ηνωμένες Πολιτείες

190 Τρέντο, Ιταλία

191 Λεμεσός, Κύπρος

192 Χιούστον, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες

193 Γκουέλφ, Καναδάς

194 Σεντ Τζονς, Νιουφάουντλαντ και Λαμπραντόρ, Καναδάς

195 Ρώμη, Ιταλία

196 Σλιέμα, Μάλτα

197 Χάλιφαξ, Καναδάς

198 Αλμπουκέρκη, Νέο Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες

199 Κελόουνα, Καναδάς

200 Σέφιλντ, Ηνωμένο Βασίλειο

201 Σαν Αντόνιο, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες

202 Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία

203 Ρετζίνα, Καναδάς

204 Κάλιαρι, Ιταλία

205 Αν Άρμπορ, Μίσιγκαν, Ηνωμένες Πολιτείες

206 Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

207 Σινσινάτι, Οχάιο, Ηνωμένες Πολιτείες

208 Λέουβεν, Βέλγιο

209 Μισισάουγκα, Καναδάς

210 Γένοβα, Ιταλία

211 Κολούμπια, Νότια Καρολίνα, Ηνωμένες Πολιτείες

212 Έντμοντον, Καναδάς

213 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

214 Τεργέστη, Ιταλία

215 Οτάβα, Καναδάς

216 Μπέργκαμο, Ιταλία

217 Κεμπέκ Σίτι, Καναδάς

218 Τορίνο, Ιταλία

219 Μαδρίτη, Ισπανία

220 Βαλέτα, Μάλτα

221 Μόντρεαλ, Καναδάς

222 Γουίνιπεγκ, Καναδάς

223 Λονδίνο, Καναδάς

224 Ρέτζιο Νελιμίλια, Ιταλία

225 Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία

226 Κράισττσερτς, Νέα Ζηλανδία

227 Ρέμαγκεν, Γερμανία

228 Βαρκελώνη, Ισπανία

229 Νάπολη, Ιταλία

230 Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

231 Χάμιλτον, Καναδάς

232 Σπλιτ, Κροατία

233 Χάντσβιλ, Αλαμπάμα, Ηνωμένες Πολιτείες

234 Πίζα, Ιταλία

235 Λευκωσία, Κύπρος

236 Αθήνα, Ελλάδα

237 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

238 Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη

239 Τάρτου, Εσθονία

240 Κίνγκστον, Καναδάς

241 Πάφος, Κύπρος

242 Μπάρι, Ιταλία

243 Ηράκλειο, Ελλάδα

244 Ρίγα, Λετονία

245 Λάρνακα, Κύπρος

246 Ταϊπέι, Ταϊβάν

247 Μπιλμπάο, Ισπανία

248 Μπρατισλάβα, Σλοβακία

249 Ρας αλ-Καϊμά, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

250 Λισαβόνα, Πορτογαλία

251 Τόκιο, Ιαπωνία

252 Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

253 Ζάγκρεμπ, Κροατία

254 Ριέκα, Κροατία

255 Οβιέδο, Ισπανία

256 Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα

257 Βαρσοβία, Πολωνία

258 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

259 Μπρνο, Τσεχική Δημοκρατία

260 Βίλνιους, Λιθουανία

261 Κάουνας, Λιθουανία

262 Κόζιτσε, Σλοβακία

263 Κατάνια, Ιταλία

264 Μάλαγα, Ισπανία

265 Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη, Ισπανία

266 Νέα Ταϊπέι, Ταϊβάν

267 Βουδαπέστη, Ουγγαρία

268 Αλικάντε, Ισπανία

269 Πλζεν, Τσεχική Δημοκρατία

270 Σάρτζα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

271 Βαλένθια, Ισπανία

272 Οστράβα, Τσεχική Δημοκρατία

273 Σεβίλλη, Ισπανία

274 Γκντανσκ, Πολωνία

275 Ντόχα, Κατάρ

276 Τίρανα, Αλβανία

277 Κρακοβία, Πολωνία

278 Βρότσλαβ, Πολωνία

279 Μοντερέι, Μεξικό

280 Πόρτο, Πορτογαλία

281 Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια, Ισπανία

282 Γρανάδα, Ισπανία

283 Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

284 Αλ Κομπάρ, Σαουδική Αραβία

285 Ριάντ, Σαουδική Αραβία

286 Πετς, Ουγγαρία

287 Βηρυτός, Λίβανος

288 Ταϊτσούνγκ, Ταϊβάν

289 Βελιγράδι, Σερβία

290 Μόσχα, Ρωσία

291 Λοτζ, Πολωνία

292 Κοΐμπρα, Πορτογαλία

293 Πόλη του Παναμά, Παναμάς

294 Μπράγκα, Πορτογαλία

295 Πόζναν, Πολωνία

296 Βουκουρέστι, Ρουμανία

297 Σόφια, Βουλγαρία

298 Ατζμάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

299 Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

300 Ντέμπρετσεν, Ουγγαρία

301 Βάρνα, Βουλγαρία

302 Μανάμα, Μπαχρέιν

303 Αμπιτζάν, Ακτή Ελεφαντοστού

304 Νόβι Σαντ, Σερβία

305 Στσέτσιν, Πολωνία

306 Πόλη του Κουβέιτ, Κουβέιτ

307 Κατοβίτσε, Πολωνία

308 Κερέταρο (Σαντιάγο ντε Κερέταρο), Μεξικό

309 Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία

310 Μουσκάτ, Ομάν

311 Βλαδιβοστόκ, Ρωσία

312 Τζέντα (Τζίντα), Σαουδική Αραβία

313 Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

314 Πουκέτ, Ταϊλάνδη

315 Μπρασόβ, Ρουμανία

316 Καράκας, Βενεζουέλα

317 Κόρδοβα, Αργεντινή

318 Οσάκα, Ιαπωνία

319 Κονστάντα, Ρουμανία

320 Σαράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη

321 Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία

322 Αμμάν, Ιορδανία

323 Ερεβάν, Αρμενία

324 Ποντγκόριτσα, Μαυροβούνιο

325 Μέριδα, Μεξικό

326 Σαντιάγο, Χιλή

327 Πρετόρια, Νότια Αφρική

328 Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

329 Αντ Νταμάμ, Σαουδική Αραβία

330 Τιμισοάρα, Ρουμανία

331 Μακάτι, Φιλιππίνες

332 Γκουανταλαχάρα, Μεξικό

333 Αικατερινούπολη, Ρωσία

334 Σμύρνη, Τουρκία

335 Μπουργκάς, Βουλγαρία

336 Ιάσι, Ρουμανία

337 Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική

338 Σαν Σαλβαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ

339 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

340 Προύσα, Τουρκία

341 Αττάλεια, Τουρκία

342 Πλόβντιβ, Βουλγαρία

343 Κραϊόβα, Ρουμανία

344 Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

345 Σάντο Ντομίνγκο, Δομινικανή Δημοκρατία

346 Τιουμέν, Ρωσία

347 Άγκυρα, Τουρκία

348 Σαγκάη, Κίνα

349 Χαράρε, Ζιμπάμπουε

350 Σιμπίου, Ρουμανία

351 Οράντεα, Ρουμανία

352 Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία

353 Μερσίνη, Τουρκία

354 Πεκίνο, Κίνα

355 Πνομ Πενχ, Καμπότζη

356 Πατάγια, Ταϊλάνδη

357 Νις, Σερβία

358 Βίντχουκ, Ναμίμπια

359 Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

360 Μπαλί, Ινδονησία

361 Εσκισεχίρ, Τουρκία

362 Σενζέν, Κίνα

363 Καζάν, Ρωσία

364 Νοβοσιμπίρσκ, Ρωσία

365 Σάο Πάολο, Βραζιλία

366 Άκκρα, Γκάνα

367 Τιφλίδα, Γεωργία

368 Σουτσόου, Κίνα

369 Γκουαγιακίλ, Ισημερινός

370 Καλίνινγκραντ, Ρωσία

371 Κισινάου, Μολδαβία

372 Ούφα, Ρωσία

373 Γκουανγκζού, Κίνα

374 Σαμάρα, Ρωσία

375 Κρασνοντάρ, Ρωσία

376 Ταγγέρη, Μαρόκο

377 Νίζνι Νόβγκοροντ, Ρωσία

378 Τομσκ, Ρωσία

379 Rostov-on-Don (Rostov-na-donu), Ρωσία

380 Τσελιάμπινσκ, Ρωσία

381 Λίμα, Περού

382 Μανίλα, Φιλιππίνες

383 Ντέρμπαν, Νότια Αφρική

384 Καζαμπλάνκα, Μαρόκο

385 Κολόμπο, Σρι Λάνκα

386 Χανγκζού, Κίνα

387 Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη

388 Μεδεγίν, Κολομβία

389 Κουτσίνγκ, Μαλαισία

390 Ραμπάτ, Μαρόκο

391 Ερμπίλ, Ιράκ

392 Ουλάν Μπατόρ, Μογγολία

393 Βαγδάτη, Ιράκ

394 Φλοριανόπολις, Βραζιλία

395 Στάρα Ζαγόρα, Βουλγαρία

396 Κίτο, Ισημερινός

397 Πενάνγκ, Μαλαισία

398 Σεμπού, Φιλιππίνες

399 Περμ, Ρωσία

400 Καμπίνας, Βραζιλία

401 Αλμάτι, Καζακστάν

402 Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

403 Ζοάο Πεσόα, Βραζιλία

404 Μπογκοτά, Κολομβία

405 Μαρακές, Μαρόκο

406 Πόλη Κεζόν, Φιλιππίνες

407 Μπακού, Αζερμπαϊτζάν

408 Πόρτο Αλέγκρε, Βραζιλία

409 Ναϊρόμπι, Κένυα

410 Μπραζίλια, Βραζιλία

411 Μινσκ, Λευκορωσία

412 Κίεβο, Ουκρανία

413 Μπέλο Οριζόντε, Βραζιλία

414 Τσανγκσά, Κίνα

415 Φορταλέζα, Βραζιλία

416 Σαλβαδόρ, Βραζιλία

417 Ντνίπρο, Ουκρανία

418 Κουριτίμπα, Βραζιλία

419 Κάλι, Κολομβία

420 Τύνιδα, Τυνησία

421 Ναντζίνγκ, Κίνα

422 Μπατούμι, Ατζάρα, Γεωργία

423 Κουένκα, Ισημερινός

424 Γουχάν, Κίνα

425 Νταβάο, Φιλιππίνες

426 Ασουνσιόν, Παραγουάη

427 Τζακάρτα, Ινδονησία

428 Αστάνα (Νουρ-Σουλτάν), Καζακστάν

429 Οδησσός (Οδησσός), Ουκρανία

430 Λβιβ, Ουκρανία

431 Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν

432 Αλγέρι, Αλγερία

433 Ρεσίφε, Βραζιλία

434 Νταρ ες Σαλάμ, Τανζανία

435 Μπισκέκ, Κιργιστάν

436 Πρίστινα, Κόσοβο (Διαφιλονικούμενη Περιοχή)

437 Ντουσάνμπε, Τατζικιστάν

438 Ανόι, Βιετνάμ

439 Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ

440 Τσενγκντού, Κίνα

441 Σουραμπάγια, Ινδονησία

442 Καμπάλα, Ουγκάντα

443 Τσονγκκίνγκ, Κίνα

444 Χάρκοβο, Ουκρανία

445 Μουμπάι, Ινδία

446 Ντα Νανγκ, Βιετνάμ

447 Κιγκάλι, Ρουάντα

448 Ντάκα, Μπαγκλαντές

449 Μπαντούνγκ, Ινδονησία

450 Γκουργκάον, Ινδία

451 Κατμαντού, Νεπάλ

452 Κάιρο, Αίγυπτος

453 Τεχεράνη, Ιράν

454 Δελχί, Ινδία

455 Πούνε, Ινδία

456 Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν

457 Μπανγκαλόρ, Ινδία

458 Νόιντα, Ινδία

459 Χαϊντεραμπάντ, Ινδία

460 Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος

461 Αχμενταμπάντ, Ινδία

462 Γκίζα, Αίγυπτος

463 Τσαντιγκάρ, Ινδία

464 Καράτσι, Πακιστάν

465 Τσενάι, Ινδία

466 Θάνε, Ινδία 20.7

467 Ραβαλπίντι, Πακιστάν

468 Βαντοντάρα, Ινδία

469 Λαχόρη, Πακιστάν

470 Μπουμπανεσβάρ, Ινδία

471 Πάτνα, Ινδία

472 Μποπάλ, Ινδία

473 Καλκούτα, Ινδία

474 Κότσι, Ινδία

475 Τζαϊπούρ, Ινδία

476 Σουράτ, Ινδία

477 Ιντόρε, Ινδία

478 Λάκναου (Λακνάου), Ινδία

479 Κοϊμπατόρε, Ινδία

iefimerida.gr