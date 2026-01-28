Υπάρχουν στιγμές όπου η απόσταση ανάμεσα στον θρίαμβο και την τραγωδία μειώνεται δραματικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, τον άνθρωπο που συνδέθηκε με την αλματώδη ανάπτυξη της Βιολάντα, η μοίρα επέδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο την ώρα που το όραμά του βρισκόταν στο απόγειο.

Από το 2003, όταν ίδρυσε την εταιρεία, η πορεία του χαρακτηρίστηκε από σταθερή άνοδο: μεθοδικά μετέτρεψε έναν συνοικιακό φούρνο στα Τρίκαλα σε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία-πρότυπο.

Σήμερα, όμως, το αποτύπωμά του δεν κρίνεται πλέον μόνο από τις διεθνείς πατέντες, αλλά από τα συντρίμμια μιας έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, βυθίζοντας όλη τη χώρα στο πένθος.

Η γέννηση ενός «οραματιστή» προγραμματιστή

Γεννημένος το 1974 στα Τρίκαλα, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δεν υπήρξε ποτέ ένας συμβατικός βιομήχανος. Με σπουδές στην οικονομία και τη διοίκηση, αλλά και την εξειδικευμένη ιδιότητα του προγραμματιστή συστημάτων αυτόματου ελέγχου, προσέγγισε την αρτοποιία μέσα από το πρίσμα της τεχνολογικής ακρίβειας. Τα πρώτα του βήματα έγιναν στον φούρνο του πεθερού του, Μόδεστου Τσίνα, όπου η παραδοσιακή τέχνη της ζύμης έγινε το εργαστήριο των πρώτων του πειραματισμών.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ξεκινά το πρώτο κοινό επιχειρηματικό σχήμα, αλλά η χρονιά-ορόσημο είναι το 2003. Τότε ιδρύει τη Βιολάντα Α.Ε., μεταφέροντας την κληρονομιά της οικοτεχνίας σε βιομηχανική κλίμακα. Η άνοδος ήταν αλματώδης. Με στρατηγική εστίαση στο retail και τη δημιουργία καινοτόμων brands, κατάφερε να τοποθετήσει τα προϊόντα του σε κάθε ελληνικό σπίτι, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες.

Το εργοστάσιο χωρίς καμινάδα: Ένα παγκόσμιο πρότυπο

Ο Τζιωρτζιώτης δεν αρκέστηκε στην εμπορική επιτυχία. Η εμμονή του με την έρευνα και την ανάπτυξη τον οδήγησε στην κατοχή 11 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκ των οποίων τα δύο διεθνή. Η μεγαλύτερη του κατάκτηση ήταν η τεχνολογία «Steam Free», η οποία υλοποιήθηκε στο πρώτο εργοστάσιο χωρίς καμινάδα στον κόσμο.

Πρόκειται για μια εγκατάσταση 15.000 τ.μ. στα Τρίκαλα, που σχεδιάστηκε για να καταργήσει την παραδοσιακή εκπομπή υδρατμών και ρύπων, ένα έργο που παρουσιάστηκε διεθνώς ως το μοντέλο της «πράσινης» βιομηχανίας του μέλλοντος. Με την ίδρυση της Vitafree το 2016, ο Τζιωρτζιώτης διεύρυνε την κυριαρχία του στα υγιεινά σνακ, καθοδηγώντας τον κλάδο με τόλμη και απόλυτη δέσμευση στην ποιότητα, διατηρώντας πάντα ένα χαμηλό δημόσιο προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η στιγμή που ο καπνός σκέπασε το όραμα

Μια ισχυρή έκρηξη στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Βιολάντα στα Τρίκαλα μετέτρεψε το πρότυπο εργοστάσιο σε σκηνικό πολέμου. Η φωτιά που ακολούθησε δεν κατέστρεψε μόνο μηχανολογικό εξοπλισμό και αποθέματα αλλά πήρε μαζί της ανθρώπινες ζωές, εργαζόμενες γυναίκες που βρέθηκαν στα συντρίμμια, μετατρέποντας μια ιστορία επιχειρηματικής ευφυΐας στην τραγικότερη σελίδα του ελληνικού επιχειρείν των τελευταίων ετών.

