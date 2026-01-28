Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ένας από τους τρεις οπαδούς του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, έπειτα από επιπλοκή στην κατάσταση της υγείας του.

Η απόφαση ελήφθη από τους Ρουμάνους γιατρούς, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε κάποια επιπλοκή.

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι οι άλλοι δύο τραυματίες θα επιστρέψουν αύριο κανονικά στην Ελλάδα και θα τους παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις Ρουμανικές Αρχές για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και τις λεπτομέρειες της επιστροφής τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Ετσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας.

Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Την Πέμπτη στην Ελλάδα και οι 7 σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Παράλληλα, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο στη Θεσσαλονίκη και οι 7 σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τις ζωές τους στο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί θα απογειωθεί το ειδικό αεροπλάνο του ΕΚΑΒ με τους δύο τραυματίες (που διαχειρίζεται η Πολεμική Αεροπορία) από την 112 ΠΜ στην Ελευσίνα και το μεσημέρι (υπολογίζεται στις 13:00) θα απογειωθεί το C-130 για τον επαναπατρισμό των σορών.

Και τα δύο αεροπλάνα θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

protothema.gr / cnn.gr