Σοκ προκαλεί στο πανελλήνιο το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ και άφησε ακόμη τρεις τραυματίες. Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν καρέ καρέ τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση του βαν με το φορτηγό, μέσα από βίντεο-ντοκουμέντο.

Οι ρουμανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ τα στοιχεία από το οπτικό υλικό και τις καταθέσεις των επιζώντων συνθέτουν νέα δεδομένα, τα οποία οδηγούν σε διαφορετικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αμφιλεγόμενα σενάρια.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με τους ερευνητές να επικεντρώνονται κυρίως στο ανθρώπινο λάθος, αλλά και στο ενδεχόμενο αδιαθεσίας ή παθολογικού επεισοδίου του οδηγού.

Εξετάζονται επίσης και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς αναφέρονται περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, στοιχεία που ενδέχεται να συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, απομακρύνεται το σενάριο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού, ή επαφής με άλλο όχημα πριν από τη σύγκρουση με το φορτηγό.

Οι ειδικοί αμφισβητούν ότι «κόλλησε» το Lane Assist του βαν



Σύμφωνα με τον γιατρό Δημήτρη Κουκούλα, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο στην Τιμισοάρα, και μίλησε στην ΕΡΤ, ο ένας επιζών του δυστυχήματος ανέφερε ότι το σύστημα Lane Assist του βαν «κόλλησε» κατά την προσπάθεια της προσπέρασης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, το σύστημα βοήθειας στην οδήγηση μπλόκαρε το τιμόνι και το όχημα έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να επέλθει η τραγωδία.

Ωστόσο, οι ειδικοί αμφισβητούν αυτή την εκδοχή. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, επεσήμανε ότι όταν το φλας είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα Lane Assist απενεργοποιείται και δεν μπορεί να μπλοκάρει το τιμόνι. Παράλληλα, ο πραγματογνώμονας Λουκάς Στεργίου διευκρίνισε ότι ακόμη κι αν το σύστημα ήταν ενεργοποιημένο, ο οδηγός θα είχε ακούσει ηχητική προειδοποίηση και θα είχε την ευκαιρία να ανακτήσει τον έλεγχο.

Το σύστημα Lane Assist, το οποίο βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, θεωρείται γενικά αξιόπιστο. Ωστόσο, η αδυναμία του να λειτουργήσει σωστά μπορεί να οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα, όπως βλάβη στον αισθητήρα ροπής ή την ηλεκτρική κρεμαγιέρα, ή σε ακραίες συνθήκες που επηρεάζουν την καλή αναγνώριση των οδικών γραμμών.

Νομικός σύμβουλος της εταιρείας ενοικίασης στο iefimerida: «Το βαν δεν είχε σύστημα Lane Assist»

Το μοιραίο βαν που χρησιμοποίησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τη Λιόν ήταν μοντέλο του 2017, πλήρως συντηρημένο και με ελαστικά που είχαν αντικατασταθεί μόλις δύο μήνες πριν, σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας ενοικίασης, Αντώνη Ξυλουργίδη, ο οποίος μίλησε στο iefimerida. Το όχημα διέθετε 8 θέσεις, όχι 10 όπως αναφέρθηκε, και δεν απαιτούσε επαγγελματική άδεια οδήγησης. Ο κ. Ξυλουργίδης κατέστησε σαφές ότι το βαν δεν είχε σύστημα Lane Assist, καταρρίπτοντας τις φήμες για το αντίθετο.

Επιπλέον, καταδίκασε την αναπαραγωγή φρικιαστικών εικόνων από το δυστύχημα, τονίζοντας πως τέτοιες εικόνες πληγώνουν τις οικογένειες των θυμάτων. «Αυτές οι εικόνες σκοτώνουν ξανά τους συγγενείς», ανέφερε, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης να δείχνουν σεβασμό στον πόνο των πληγέντων.

Ερωτήματα για την κατάσταση του οδοστρώματος και τον οδηγό



Από την άλλη πλευρά, το οδόστρωμα στο σημείο του δυστυχήματος φαίνεται να ήταν σε κακή κατάσταση. Ο συγκεκριμένος δρόμος της Ρουμανίας που χαρακτηρίζεται καρμανιόλα, με φθαρμένες ή ακόμη και ανύπαρκτες διαγραμμίσεις, είναι γνωστός για την επικινδυνότητά του, με πολλά τροχαία να σημειώνονται στην ίδια διαδρομή.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς, αναλύοντας το βίντεο του δυστυχήματος, σημείωσε ότι το βαν φάνηκε να χάνει τον έλεγχο και να μπαίνει στην αντίθετη λωρίδα με έντονη κλίση, χωρίς να υπάρχει εμφανής επαφή με το φορτηγό. Από την εξέταση του βίντεο προκύπτει ότι ο οδηγός του βαν είχε τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα για να διορθώσει την πορεία του, αλλά φαίνεται ότι δεν επιχείρησε να φρενάρει.

Η θέση της εταιρείας ενοικίασης του μοιραίου βαν



Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ενοικίασης του βαν, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι είχαν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι στους οδηγούς, οι οποίοι ήταν πλήρως καταρτισμένοι και με έγκυρα διπλώματα.

«Δηλώθηκαν οδηγοί με διπλώματα, ελέχθησαν όλα, ως οφείλει η εταιρεία και από κει και πέρα ξεκίνησαν για να πάνε στον προορισμό τους», δήλωσε ο δικηγόρος της εταιρείας, Αντώνης Ξυλουργίδης.

Η πορεία της έρευνας και η διαδικασία επιστροφής των θυμάτων



Οι ρουμανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το δυστύχημα, με βασικά σενάρια να περιλαμβάνουν την αποτυχία της προσπέρασης του βαν ή μια πιθανή τεχνική βλάβη στο όχημα.

Η αιφνίδια αδιαθεσία αλλά και η απόσπαση προσοχής του οδηγού του βαν εξετάζονται επίσης ως πιθανά αίτια του πολύνεκρο τροχαίου.

Όσο για τα επόμενα βήματα, η διαδικασία αεροδιακομιδής των τραυματιών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ η ιατροδικαστική έρευνα για τα αίτια του θανάτου των επτά θυμάτων ολοκληρώνεται.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρουμανίας χαρακτηρίζουν το δυστύχημα ως το χειρότερο της 20ετίας.

Σοκαρισμένος ο οδηγός της νταλίκας



Σοκαρισμένος ο οδηγός της νταλίκας στην οποία καρφώθηκε το μίνι βαν μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος. «Έχω 34 χρόνια στο τιμόνι και εκατομμύρια χιλιόμετρα έχω διασχίσει, όμως κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναδεί, παρόλο ότι έχω πάει σε όλη την Ευρώπη. Καθώς οδηγούσα κανονικά, το βαν έπεσε κατευθείαν πάνω μου και δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα», είπε ο Πολωνός οδηγός νταλίκας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να μελετούν προσεκτικά όλα τα δεδομένα, με στόχο να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να αποδώσουν τις ευθύνες για το χειρότερο τροχαίο της τελευταίας 20ετίας στη Ρουμανία, που έχει προκαλέσει θλίψη στο πανελλήνιο.



iefimerida.gr