Συναγερμός στη Χίο μετά από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ στα ανοιχτά του νησιού, μεταξύ σκάφους του Λιμενικού Σώματος και ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε μετανάστες και διακινητές.

Σε ανακοίνωσή του, το Λιμενικό αναφέρει πως έχων εντοπιστεί 4 αλλοδαποί χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ έχουν τραυματιστεί και δύο στελέχη του Λιμενικού. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Όσον αφορά στο περιστατικό, οι πρώτες αναφορές θέλουν το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες να εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και φαίνεται να έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα, κοντά στην περιοχή Μυρσινίδι.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Στη λέμβο των μεταναστών εκτιμάται ότι επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι, αρκετοί από τους οποίους έχουν τραυματισθεί.

Η πρώτη ανακοίνωση από το Λιμενικό

Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με Πλωτό του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη του Λιμενικού, τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί.

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Μεγάλη κινητοποίηση

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.

