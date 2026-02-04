Τα όσα συγκλονιστικά έζησε το βράδυ της τραγωδίας της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε παράτυπους μετανάστες περιγράφει ένας από τους δύτες που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Ο Βαγγέλης Κυρήθρας, μιλώντας σε ρεπόρτερ όπως φαίνεται σε βίντεο του chiosin.gr, μαζί με συναδέλφους του ανέσυραν 12 σορούς από το σημείο του δυστυχήματος.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν. Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια.

Το σκάφος ήταν μικρό 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή να συλληφθεί ο Μαροκινός, καθώς στις καταθέσεις τους διασωθέντες τον αναγνωρίζουν ως τον διακινητή.

Σε εξέλιξη ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο

Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφος έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά της σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού δεν θα λάβουν κατάθεση όμως μόνο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Το δουλεμπορικό βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο ανοικτά των ακτών της Χίου και οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χίο

Λεπτομέρειες σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα που έλαβε χώρα, χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το περιστατικό συνέβη όταν φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά 25 αλλοδαποί -7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι- περισυλλέχθηκαν από ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού. Ένας άνδρας και μια γυναίκα, με τον άνδρα να έχει λάβει ήδη εξιτήριο ενώ η συνάδελφος του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 πτώματα, 11 αντρών και 3 γυναικών. Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι νεκροί είναι 15.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε περιπολικά σκάφη, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο.

