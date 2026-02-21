Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη διερευνούν οι Αρχές, μετά από καταγγελία της μητέρας της, η οποία φέρεται να αντιλήφθηκε το περιστατικό μέσω καμερών που ήταν εγκατεστημένες στο εσωτερικό της κατοικίας. Η μητέρα είδε την κόρη της να κλαίει, επέστρεψε στο σπίτι και κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι, αλλά εκείνος κατάφερε να ξεφύγει.

Ως φερόμενος δράστης αναφέρεται άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι έχει και μία δίδυμη αδελφή, επίσης ΑμεΑ. Το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του.

H πολυκατοικία που μένει η μητέρα με τις δίδυμες κόρες της

Τα δύο κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και δίνει κατάθεση. Οι Αρχές αναζητούν τον Αλβανό φερόμενο ως δράστη.

