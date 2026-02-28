Με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, κυρίως νέων, ολοκληρώθηκαν σε όλη την Ελλάδα τα συλλαλητήρια για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών.

Στην Αθήνα χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα όπου οι συγγενείς των θυμάτων απηύθυναν φορτισμένες ομιλίες καταγγέλλοντας την πολιτεία και την κυβέρνηση για ολιγωρία και απόπειρα συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

«Είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στους συγγενείς, να φωνάξουμε ενάντια στην αθλιότητα. Ας φωνάξουμε “φτάνει πια” και ας παλέψουμε όλοι μαζί για έναν άλλο κόσμο. Τίποτα δεν ξεχάστηκε, κανένας δεν ξεχάστηκε. Η απαίτηση για φως και δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Αντί για συμπαράσταση από την πολιτεία, μια αγκαλιά αλήθειας και δικαιοσύνης, βρήκαμε ένα κράτος απάνθρωπο. Αδιαφορία και συγκάλυψη κάνει το πένθος μας οργή. Σήμερα ζητάμε ένα μόνο πράγμα: Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μέλλον και πατρίδα χωρίς Δικαιοσύνη. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως σε ένα έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές. Βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ζούμε και να ταξιδεύουμε με ασφάλεια», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης

Μετά τη συγκέντρωση επικράτησε μικρή ένταση και περιορισμένα επεισόδια, με την Αστυνομία να προχωρά σε 174 προσαγωγές εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε δεκάδες άλλες πόλεις με αρκετό κόσμο να δίνει το «παρών» σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Πολύ συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου όταν συγγενείς και απλοί πολίτες επισκέφτηκαν το σημείο όπου σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη και άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

ΚΥΠΕ