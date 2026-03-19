Σχεδόν δύο χρόνια και μισό μετά τον θάνατό του, την Παραμονή των Χριστουγέννων του 2023, η οικογένεια και η δισκογραφική εταιρεία του Βασίλη Καρρά κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι του, που παρέμενε ανέκδοτο.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Η δική μου πατρίδα», αφιερωμένο στη Μακεδονία, και διατηρεί το χαρακτηριστικό βαρύ λαϊκό ύφος που καθιέρωσε τον Βασίλη Καρρά.

Ο τραγουδιστής σκόπευε να το συμπεριλάβει στον επόμενο δίσκο που θα κυκλοφορούσε αλλά δεν πρόλαβε.

Ο Βασίλης Καρράς, ένας από τούς δημοφιλέστερους ερμηνευτές των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι με δεκάδες επιτυχίες, πέθανε στις 24 Δεκεμβρίου του 2023, σε ηλικία 70 ετών, στο Διαβαλκανικό της Θεσσαλονίκης.

