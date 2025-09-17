Η κρίση στις σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του συνεχίζεται, την ώρα που η μητέρα του τραγουδιστή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται. Ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη μητέρα και τις αδελφές του, Μαρία και Βάσω, με φόντο μηνύσεις, δικαστικές διαμάχες και κατηγορίες για ψευδείς καταθέσεις και συκοφαντική δυσφήμηση, μετά την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκανε να ενημερώσει τον τραγουδιστή για την κατάσταση της υγείας της μητέρας τους. Όπως αποκάλυψε, επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του μέσω Instagram, καθώς ο ίδιος την έχει αποκλείσει από όλα τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας.

«Με έχει μπλοκάρει παντού»

«Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram, γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού. Ήξερα ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος και άλλοι, αλλά κυρίως ο ίδιος, γι’ αυτό το έστειλα εκεί. Δεν ήθελα να γυρίσει και να μου πει “γιατί δεν μου είπατε κάτι;”. Δυστυχώς, παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας», ανέφερε.

Η ίδια τόνισε ότι δεν περίμενε ανταπόκριση: «Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου επικοινώνησε. Και δεν περίμενα κιόλας να το κάνει».

«Ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει»

Η Μαρία Μαζωνάκη σχολίασε επίσης την αγάπη που δέχεται ο τραγουδιστής από το κοινό, λέγοντας πως είναι ευχάριστο να αγαπούν τον αδελφό της, ωστόσο υπογράμμισε ότι το κοινό δεν γνωρίζει την πραγματικότητα πίσω από τις οικογενειακές διαμάχες.

«Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο που από τη μία μου είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε το αίμα μου, αλλά από την άλλη δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να τους κακολογήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

protothema.gr / Ιωάννα Μαρίνου