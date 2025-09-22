Με λόγια γεμάτα συγκίνηση μίλησε ο Αντώνης Ρέμος για τη φίλη και σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα, αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση της υγείας της.

Σε συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάγκα και το «Πρωινό», ο δημοφιλής καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι οι δικοί της άνθρωποι, βλέποντας τη δοκιμασία που περνά, έφτασαν στο σημείο να πουν πως ίσως ήταν καλύτερο να είχε «φύγει» εκείνο το μοιραίο βράδυ στο Ηρώδειο, όταν υπέστη εγκεφαλικό επί σκηνής.

«Θέλω να ξαναδώ τα μάτια της Μαρινέλλας ανοιχτά και να της πω πόσο πολύ την αγαπώ», είπε συγκινημένος.

Ο Ρέμος τόνισε: «Η Μαρινέλλα είναι σε μια σταθερά δύσκολη κατάσταση. Θα ήθελα να ήταν ένα κακό όνειρο, αλλά δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα και να ανοίξει τα μάτια της, ώστε να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να είμαστε δίπλα της για μια τελευταία φορά, όπως μας ξέρει και όπως την ξέρουμε».

Και συνέχισε με λόγια που συγκλονίζουν: «Όλοι όσοι είμαστε γύρω από τη Μαρινέλλα, φτάσαμε να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ. Ήταν μέσα 5.000 άνθρωποι, όλοι οι φίλοι της. Μπήκε, τραγούδησε α καπέλα, τη συνόδευσαν δύο χορευτές σε μια σκάλα με το λευκό της φόρεμα, κάτω από το φως. Εκείνη θα ήταν η στιγμή… κι αν έπρεπε να φύγει, και η ίδια θα το ήθελε τότε. Δυστυχώς, όμως, ούτε έφυγε, ούτε έμεινε».

Ο τραγουδιστής ευχήθηκε: «Εύχομαι να ξυπνήσει από τον λήθαργο που βρίσκεται και να την αγκαλιάσουμε όλοι όσοι την αγαπάμε».

Η Μαρινέλλα κατέρρευσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2024 στη σκηνή του Ηρωδείου, μετά από βαρύ εγκεφαλικό. Στις 21 Ιανουαρίου 2025 πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και συνεχίζει στο σπίτι της τη δύσκολη αποκατάσταση.

iefimerida.gr