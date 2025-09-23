Οι δικηγόροι του Σον «Ντίντι» Κομπς καταγγέλλουν ότι ο ράπερ κρατείται σε «απάνθρωπες» συνθήκες στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν. Όπως περιγράφουν, ο διάσημος καλλιτέχνης «δεν έχει αναπνεύσει καθαρό αέρα εδώ και σχεδόν 13 μήνες», ενώ κάνουν λόγο για περιστατικά συστηματικής βίας και σκουλήκια στο φαγητό του.

«Έχει ήδη εκτίσει πάνω από έναν χρόνο σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές της Αμερικής – κι όμως έχει αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή την τιμωρία», τόνισαν οι συνήγοροί του, προσθέτοντας ότι ο Κομπς «απεξαρτήθηκε από τα ναρκωτικά για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια». Ζήτησαν μάλιστα την αποφυλάκισή του ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία του και να «αξιοποιήσει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του».

Ωστόσο, ο δικαστής αποφάσισε ότι ο Diddy θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έκδοση της ποινής του, επικαλούμενος τον κίνδυνο διαφυγής και τη βίαιη συμπεριφορά του. Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι παραμένει επικίνδυνος για τα θύματα και την κοινωνία.

Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 3 Οκτωβρίου, ενώ ο μουσικός παραγωγός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πάνω από 30 αστικές αγωγές που αφορούν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη συμπεριφορά, γεγονός που δίνει νέα διάσταση στην ήδη βαρύτατη υπόθεση.

