Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών, άφησε πίσω του μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά αλλά και μια περιουσία που εκτιμάται σε 200 εκατομμύρια δολάρια, καρπό έξι δεκαετιών καριέρας και επιτυχημένων επενδύσεων.

Η αρχή στο Χόλιγουντ δεν υπήρξε εύκολη. Το 1962 έλαβε μόλις 500 δολάρια για τον ρόλο του στην ταινία Soldier. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1969, οι απολαβές του για την ταινία Οι Δύο Ληστές έφτασαν τα 750.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ο Ρέντφορντ συγκαταλέχθηκε στους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με ταινίες όπως The Sting, A Bridge Too Far και The Electric Horseman. Στη δεκαετία του 1990, έλαβε 4 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία Ανήθικη Πρόταση (1993), ενώ η μεγαλύτερη αμοιβή του, 11 εκατομμύρια δολάρια, ήρθε το 2001 με το Το τελευταίο οχυρό.

Ο ίδιος διακρίθηκε και στη σκηνοθεσία, κερδίζοντας Όσκαρ με το ντεμπούτο του Ordinary People (1980). Ταινίες όπως Ένα ποτάμι ρέει μέσα του (1992) και Κουίζ Σόου (1994) ενίσχυσαν περαιτέρω το κύρος και τα οικονομικά του έσοδα.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα και η ίδρυση του Sundance

Με τα έσοδα από το Οι Δύο Ληστές, ο Ρέντφορντ αγόρασε 1.200 εκτάρια γης στο όρος Timpanogos στη Γιούτα, όπου δημιούργησε το Sundance, έναν χώρο που εξελίχθηκε σε σύμβολο πολιτισμού και γενέτειρα του φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance.

Παράλληλα, πραγματοποίησε επενδύσεις σε ακίνητα σε Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη και Νέο Μεξικό. Η βίλα του στο Μαλιμπού πουλήθηκε έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ρετιρέ στην Πέμπτη Λεωφόρο, που είχε αγοράσει με 3,7 εκατομμύρια, το διέθεσε για 10 εκατομμύρια. Συνολικά, οι επενδύσεις του στις δύο ακτές των ΗΠΑ εκτιμώνται σε 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η διαθήκη και οι κληρονόμοι

Αν και η διαθήκη του δεν έχει δημοσιοποιηθεί, πηγές αναφέρουν ότι κύρια κληρονόμος της περιουσίας του θα είναι η δεύτερη σύζυγός του, Ζιμπίλε Ζάγκαρς. Μέρος της περιουσίας αναμένεται να μοιραστεί στις δύο εν ζωή κόρες του και στα εγγόνια του.

Με την πρώτη του σύζυγο, ο Ρέντφορντ απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Σκοτ, που πέθανε λίγους μήνες μετά τη γέννησή του, τη Σόνα, τον Τζέιμς που έφυγε από τη ζωή το 2020, και την Έιμι.

Το μέλλον του Sundance, που φέρει τη σφραγίδα του, αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο της καλλιτεχνικής του παρακαταθήκης.

iefimerida.gr