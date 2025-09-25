Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του ιστορικού άλμπουμ τους «Black And Blue», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1976 και αποτέλεσε το 13ο ολοκληρωμένο έργο του συγκροτήματος. Ήταν ο πρώτος δίσκος μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα Μικ Τέιλορ, τον οποίο διαδέχθηκε ο Ρόνι Γουντ.

Η νέα έκδοση, σε μορφή Super Deluxe Box Set, θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου από τη Universal σε δύο εκδοχές – βινυλίου και CD. Θα συνοδεύεται από βιβλίο 100 σελίδων και αντίγραφο αφίσας από την περιοδεία των Stones για την προώθηση του άλμπουμ.

Οι ηχογραφήσεις του «Black And Blue» είχαν λειτουργήσει και ως μια άτυπη οντισιόν για την αντικατάσταση του Τέιλορ, με συμμετοχές μεγάλων κιθαριστών όπως οι Χάρβεϊ Μάντελ, Γουέιν Πέρκινς, Τζεφ Μπεκ και Ρόμπερτ Α. Τζόνσον.

Στη νέα επανέκδοση περιλαμβάνεται συνέντευξη του Ρόνι Γουντ, ο οποίος θυμάται την ένταξή του στο συγκρότημα το 1976, δηλώνοντας: «Ακριβώς τότε, εκεί ήταν που έπρεπε να βρίσκομαι».

ΚΥΠΕ