Με εμφανή εκνευρισμό βγήκε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν εγκατέλειψε κανέναν μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Καθώς αποχωρούσε με αυτοκίνητο, υπέδειξε στους δημοσιογράφους να δείξουν «τον ίδιο ζήλο για τον πολιτισμό και το θέατρο».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου.