Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Αντώνης Ρέμος μάγεψε το κοινό του στο κατάμεστο Ηρώδειο με μια sold out συναυλία, όπου φιλοξένησε τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Jack Savoretti.

Ο Έλληνας ερμηνευτής παρουσίασε με τον δικό του, μοναδικό τρόπο μερικά από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια της 30χρονης καριέρας του, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Ανάμεσά τους τα «Είναι Στιγμές», «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Μείνε Λίγο Στη Γραμμή», «Με Την Πόρτα Ανοιχτή», «Σβήσε Το Φεγγάρι», «Ο Άγγελός Μου» και «Προσωπικά», που έκαναν το Ηρώδειο να τραγουδά μαζί του.

«Εδώ είμαστε, Μαρινέλλα, και το λέμε μαζί»

Από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην αγαπημένη του φίλη, τη Μαρινέλλα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Καμιά Φορά», ένα από τα θρυλικά τραγούδια της Μαρινέλλας. «Εδώ είμαστε, Μαρινέλλα, και το λέμε μαζί. Στον κόσμο που σε λάτρεψε, σε λατρεύει και προσεύχεται για σένα», είπε μεταξύ άλλων και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο εκλεκτός καλεσμένος της βραδιάς Jack Savoretti ένωσε με το πρόγραμμά του τη μεσογειακή ψυχή και τη βρετανική φινέτσα, ενώ συναντήθηκε επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο σε ντουέτα-έκπληξη, τα «Il Mondo», «Τι Να Πω» («E Penso A Te)» και «Io Che Non Vivo» («You Don’t Have To Say You Love Me»).

Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τα «Ναφθαλίνη» και «Μέχρι Το Τέλος Του Κόσμου» και το κοινό να χειροκροτεί θερμά τον Αντώνη Ρέμο, ενώ είχε και φιλανθρωπικό πρόσημο, καθώς μέρος των εσόδων διατέθηκε για τη στήριξη του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

Δείτε φωτογραφίες από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο Ηρώδειο

iefimerida.gr