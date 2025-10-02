Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τη δημιουργική πορεία του Ντέιβιντ Μπόουι στο Βερολίνο μεταξύ 1976 και 1978 αναμένεται να προβληθεί το 2026 από το BBC Two και το BBC iPlayer.

Το 90λεπτο φιλμ, με προσωρινό τίτλο «Bowie In Berlin», θα εστιάσει στην περίοδο που ο Μπόουι εγκατέλειψε το Λος Άντζελες για να ξεφύγει από τον εθισμό του στην κοκαΐνη και να επαναπροσδιορίσει την καριέρα του. Η μετακόμιση στη γερμανική πρωτεύουσα αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οδήγησε στη δημιουργία της «Τριλογίας του Βερολίνου»: «Low», «Heroes» και «Lodger».

David Bowie’s years in Berlin to be explored in new BBC documentary



Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό και σπάνιες συνεντεύξεις με τέσσερις γυναίκες που αποτέλεσαν μούσες του καλλιτέχνη εκείνη την περίοδο: την Κλερ Σένστοουν, τη Ρόμι Χάαγκ, τη Σάρα-Ρένα Χάιν και τη Σίντνε Ρόουμ. «Οι τέσσερις γυναίκες είδαν έναν Μπόουι που κανείς άλλος δεν είδε» αναφέρει το BBC, σημειώνοντας πως όλες συνέβαλαν στην προσωπική και καλλιτεχνική του αναγέννηση.

Το έργο σκηνοθετεί ο Φράνσις Γουέιτλι, γνωστός για προηγούμενα ντοκιμαντέρ όπως «David Bowie: Finding Fame», «David Bowie: Five Years» και «David Bowie: The Last Five Years». Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Λούις Θέρου, ο οποίος χαρακτήρισε το εγχείρημα «όνειρο» και μίλησε για τον ιδανικό συνδυασμό σκηνοθέτη και υλικού.

